No início da tarde desta terça-feira, 07 de outubro, uma equipe da Guarda Municipal de Araucária prendeu um homem no bairro Capela Velha, que estava com um mandado em aberto, onde indicava que precisava cumprir 18 anos de prisão.

Por volta de 12h45, os agentes estavam realizando um patrulhamento próximo do CRAS Industrial, quando, na Rua Gralha Azul, avistaram uma situação suspeita. Um carro VW Golf de cor verde, estava em alta velocidade e realizava manobras perigosas em via pública.

A equipe tentou realizar a abordagem, mas o condutor não obedeceu. Desta forma, foram acionados sinais sonoros e luminosos, além do acompanhamento. A ação teve resultado na Rua Andorinha, quando o carro parou e a abordagem foi realizada.

Com o motorista nada de ilícito foi encontrado, mas foi localizado um celular Samsung, um cartão do Banco Itaú e a quantia de R$538,00 em dinheiro. Quando foi solicitado seus documentos pessoais, o sujeito informou que não possuía carteira de habilitação e não estava com seu RG no momento.

Ao ser questionado sobre seu nome, o suspeito falou que se chamava Valdemir, entretanto, com a insistência dos agentes, ele confessou que seu primeiro nome seria Waldir. A equipe consultou seus dados no Sistema da Secretaria de Estado da Segurança Pública, junto à Central de Guarda Municipal, e um mandado de prisão em seu desfavor foi encontrado.

Diante disso, Waldir recebeu voz de prisão, sendo encaminhado ao Departamento Penitenciário de Curitiba. Foi necessário o uso de algemas para levá-lo, já que ele demonstrava nervosismo e uma atitude suspeita, olhando constantemente para os lados. O veículo foi guinchado e levado ao pátio do trânsito, já que apresentava várias pendências administrativas.