A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu nesta terça-feira, 13 de janeiro, um homem de 46 anos, condenado judicialmente pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi localizado e preso no bairro Costeira, após diligências que identificaram o local onde estaria buscando abrigo.

O delegado da PCPR Felipe Martins, disse que o processo que originou a condenação foi iniciado em 2018 em segredo de justiça, tramitando na 2° Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Comarca de Curitiba. “O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário para dar início ao cumprimento da pena, que é de 16 anos e quatro meses em regime fechado”, explicou Martins.

Denúncias

A Polícia Civil reforça o compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência e pede que a população colabore através de denúncias, que podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.