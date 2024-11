CONDIM convida população a participar de audiência pública do Plano Municipal de Políticas para Mulheres

Nesta quinta-feira, 14 de novembro, uma audiência pública sobre o Plano Municipal de Políticas para Mulheres será realizada às 18h, no anfiteatro da Unifacear. O evento está sendo organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CONDIM), com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A participação é livre, sem necessidade de agendamento antecipado, e o tema será “Vozes Femininas, Decisões Coletivas: Construindo o Futuro da Política para Mulheres”.

“A construção do Plano Municipal representa o esforço conjunto do governo municipal, de instituições parceiras e da sociedade civil em identificar e enfrentar os desafios específicos que impactam a vida das mulheres. Além do compromisso com um município onde todas as mulheres possam vivem com dignidade, respeito e segurança, participando ativamente da construção de uma sociedade mais justa e inclusiva”, comenta a organização.

Eles explicam que no evento, as necessidades das mulheres, principalmente das mais vulneráveis, serão escutadas. Também serão debatidas propostas de combate e enfrentamento a violência, além do acesso à saúde integral, inclusão no mercado de trabalho, participação ativa das mulheres nos espaços de decisão, entre outros assuntos.