ConectAr – você mais conectado à Educação

No dia 30 de agosto a Secretaria Municipal de Educação de Araucária lançou o Canal ConectAr, disponibilizando materiais pedagógicos audiovisuais, a fim de colaborar com o trabalho docente dos profissionais da educação e dar orientações a estudantes e comunidade.

Os vídeos apresentam possibilidades de trabalho relacionados à organização curricular e consideram os conhecimentos importantes ao desenvolvimento infantil, o processo de inclusão, a Educação das Relações Étnico-Raciais, as questões socioambientais, entre outros.

Os materiais do ConectAr estão disponíveis no Portal Educação Araucária e são produzidos pelos profissionais do município, apresentando-se como uma ferramenta complementar para o aprendizado e desenvolvimento de crianças e estudantes da Rede Municipal de Ensino.

O Portal apresenta a seguinte organização: Canal Educação, Conectar e Podcast.

Na aba Canal Educação é possível acessar cursos, palestras, seminários, projetos e orientações realizados por profissionais da Rede Municipal de Ensino e por palestrantes convidados. Encontram-se também vídeos de orientações à comunidade em geral.

Na aba ConectAr são apresentados vídeos de curta duração com sugestões de atividades nos diferentes campos de experiência e componentes curriculares, histórias contadas e projetos direcionados às crianças e estudantes, tão importantes para aprendizagem e desenvolvimento. Os profissionais também têm acesso a planos de trabalho e orientações.

Na aba Podcast, encontram-se os áudios de histórias, cursos e palestras, facilitando o seu dia a dia, caso queira somente ouvir o conteúdo.

O ConectAr recebe novos materiais constantemente e possui acessibilidade, com interpretação em Libras, contribuindo assim para uma educação com mais qualidade para nossas crianças/estudantes, pois ferramentas diversificadas auxiliam muito na aquisição dos saberes.

Conheça mais acessando o Portal Educação Araucária: https://sites.google.com/educacao.araucaria.pr.gov.br/conectararaucaria.

Texto: Departamento de Articulação Pedagógica – SMED

Publicado na edição 1279 – 16/09/2021