O 17º Festcar – Festival da Canção de Araucária contará com mais uma grande surpresa nesta edição de retorno: a transmissão ao vivo da grande final pelo Jornal O Popular, diretamente do Parque Cachoeira, no domingo, 07 de setembro, às 17h. De casa, no conforto do seu sofá, será possível acompanhar as apresentações dos finalistas e quem serão os vencedores, pelas redes sociais: Instagram, YouTube e Facebook @opopular

Um estúdio foi montado pelo O Popular no pavilhão montado pela Prefeitura para receber o festival. Uma estrutura completa de transmissão com a Take 11, que fará a captação das imagens através de cinco câmeras estrategicamente posicionadas, e ainda comandará toda a organização técnica. Para incrementar ainda mais a transmissão, o músico e maestro Daniel Derevecki também fará comentários durante os intervalos das apresentações dos candidatos, para que o público de casa não perca nenhum detalhe de tudo que vai rolar no Festcar.

Então, se você estava preocupado por não poder ir pessoalmente ao Parque Cachoeira para assistir à grande final no dia 07, fique tranquilo, porque é só ter em mãos um celular com acesso à internet, que poderá acompanhar a transmissão pelas redes sociais do O Popular.

E para aqueles que fazem questão de estar no parque nos dias das eliminatórias e da final, haverá uma Praça de Alimentação com food trucks, que irão comercializar bebidas, porções, vários tipos de lanches e doces.

SETENTA CANDIDATOS

Este ano, 70 candidatos, exclusivamente de Araucária, participam do Festcar. Serão 26 cantores na categoria Popular, 28 na Sertanejo, 12 na Banda e 4 na Teens. As eliminatórias acontecem nos dias 4, 5 e 6, também no Parque Cachoeira, sempre às 19h.

Realizado pela Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), o Festcar já se consolidou como um dos principais espaços de expressão artística da cidade, que valoriza a música e promove o intercâmbio cultural entre artistas locais.

