Conexão Ocaida e A.R.P promovem Festival Ritmos e Raízes com rapper Moyses no dia 11 de maio

A Conexão Ocaida e a Associação Reação Periférica (A.R.P) promoverão no domingo, 11 de maio, o Festival Ritmos e Raízes, no Parque Cachoeira, com atrações gratuitas para toda população araucariense. Realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, o evento acontece das 13h às 19h, e será especial ao Dia das Mães.

O público irá acompanhar uma apresentação de break dance com as crianças da A.R.P Crew, os DJs Eco e 3D Beatzz vão comandar as pick-ups com muito som pesado, haverá show de rock com a Banda Budabong e muito rap com Diego Socker, Contravenção e Conexão Ocaida. Para quem curte um sertanejo, o evento contará com os shows da cantora Duda Vieira e da dupla Edy Junior e Fael.

A atração principal do festival será o rapper Moyses, que cantará os clássicos do rap nacional e fará uma palestra motivacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, contando um pouco da sua experiência como cadeirante. Moyses é rapper desde 1997, cantava nas escolas dos bairros e em festivais, até gravar seu primeiro som numa coletânea chamada Hip Hop Cities. Em 2007 criou seu grupo de origem o A286, que inspirou várias composições e um DVD. Em 2000 o rapper passou a integrar o grupo de Rap Facção Central de São Paulo, no qual gravou os álbuns Facção Central – A Marcha Fúnebre Prossegue, Família Facção Central, e Facção Central Direto do Campo de Extermínio. Também lançou seu nono álbum intitulado Na Cena – A Versão Por Trás da Mídia, junto com outros rappers e DJ’s.

Seguindo carreira solo, Moyses lançou em 2015 seu primeiro álbum Brasil Deficiente e hoje é militante da causa Brasil afora e em outros países. Esteve no Fórum Social Mundial, em Quebec no Canadá, e no Toronto em 2017, desde então, se prepara para novos propósitos musicais com os ministérios Na Cena Maranata e Legado de Cristo.

Mais atrações

O Festival Ritmos e Raízes contará ainda com oficinas de MCs e de grafitti, maquiagem artística infantil gratuita, cama elástica e piscina de bolinhas.

Os organizadores convidam as pessoas que forem ao evento a levarem 1kg de alimento não perecível. “Será um dia inteiro de muita música, arte e emoção. Vem com a gente viver esse momento único e inesquecível”, convidam.

Edição n.º 1461.