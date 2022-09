Conferência de Assistência Social será nesta quinta e sexta-feira

Nesta quinta-feira, 26 de agosto, e na sexta-feira, 27, acontece a XIII Conferência de Assistência Social de Araucária, no formato on-line, das 13h30 às 17h. A visualização do debate poderá ser acompanhada por toda população pelo youtube da Prefeitura de Araucária. As pessoas que participaram das pré-conferências ocorridas recentemente terão direito a participar ativamente, votar nas propostas e participar da eleição dos delegados para a Conferência Estadual.

O tema deste ano é “Assistência social: direito do povo e dever do estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”. As conferências permitem a discussão de pontos fortes e fracos do sistema e, com isso, permitem melhorar as estratégias das políticas públicas, beneficiando diretamente a comunidade.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021