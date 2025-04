Conferência de Saúde representa avanços no sistema público em Araucária

Araucária deu um passo significativo no fortalecimento da saúde pública durante a XVI Conferência Municipal de Saúde, que aconteceu entre os dias 28 e 30 de março, na Unifacear. O evento reuniu cerca de 150 participantes, entre representantes da comunidade, trabalhadores da saúde e gestores do setor, com o objetivo de discutir diretrizes para a saúde pública local.

Com o tema “Consolidação da Política Pública Municipal de Saúde”, a conferência foi essencial para o aprimoramento do Sistema Único de Saúde (SUS) no município. Foram enviadas mais de 400 propostas de todas as unidades de saúde de Araucária e das entidades participantes do evento, as quais foram debatidas no dia 29, em grupos de trabalho compostos por usuários, trabalhadores, gestores e prestadores de serviços do SUS.

Durante as plenárias, foram abordados sete subtemas, como atenção primária e secundária à saúde, financiamento do SUS e controle social.

No dia 30, último dia da conferência, ocorreu a plenária final, onde as propostas provenientes dos grupos de trabalho sendo apreciadas e debatidas. Em seguida, foi a vez da aprovação de 243 propostas, que deverão compor o novo Plano Municipal de Saúde para os próximos quatro anos. As propostas serão apresentadas em plenária no dia 29 de abril, para aprovação do Conselho Municipal de Saúde, e em seguida serão disponibilizadas na página do Comusar.

Importância do evento

O evento foi um momento importante para o fortalecimento das políticas públicas no município, por isso a necessidade de maior adesão popular às conferências, para ampliar a aprovação de propostas de interesse público. O Conselho Municipal de Saúde (Comusar) destacou o trabalho da comissão organizadora e o apoio do gestor municipal e disse que a conferência apresentou boas propostas e existe grande expectativa de que se concretizem.

Ainda durante a realização das plenárias da XVI CONFEMUSAR foram eleitas as entidades que irão representar o segmento ‘gestor/prestador de serviço’, as que representarão o segmento ‘trabalhadores’ e as que irão representar o segmento ‘usuários’, na gestão 2025-2029 do Conselho Municipal de Saúde de Araucária.

