Conferências locais de saúde vão iniciar neste sábado

O Conselho Municipal de Saúde de Araucária (Comusar) divulgou na tarde de sexta-feira, 14 de maio, o calendário com as datas e horários das Conferências Locais de Saúde, que serão realizadas nas Unidades Básicas do município. A primeira acontecerá neste sábado, 15, na Colônia Cristina e o encerramento será no dia 1° de junho, na UBS Costeira.

O Comusar definiu que a Conferência da Colônia Cristina será realizada de forma presencial e que as inscrições poderão ser realizadas na hora do encontro. “Para as próximas ainda iremos definir o formato, se irá se manter presencial ou se será de forma online. Tudo vai depender do panorama epidemiológico da pandemia”, explica o presidente do Comusar, Lucas Foltz.

Lucas também explica que serão discutidos temas importantes nas conferências locais como: atenção primária; redes de atenção; novas tecnologias em saúde; vigilância em saúde; gestão participativa; controle social e descentralização da gestão; financiamento, política de desenvolvimento de pessoas e educação permanente.

“Serão reunidas as sugestões enviadas pela população, tanto nos formulários das Unidades de Saúde, quanto preenchidos de forma online. Cada Conferência local aprovará e apreciará até 18 propostas para a Conferência Municipal de Saúde”, explica Lucas.

Serviço

O telefone do Comusar é o (41) 3614-7722.

Calendário

Colônia Cristina – 15/05/2021 – sábado – 13h

Industrial – 17/05/2021 – segunda-feira – 17h

Boqueirão – 18/05/2021 – terça-feira – 17h

Pe. Chico – 19/05/2021 – quarta-feira – 17h

Santa Mônica – 20/05/2021 – quinta-feira – 17h

CSA – 21/05/2021 – sexta-feira – 17h

Fazendinha/ Rio Abaixinho – 22/05/2021 – sábado – 08h

Guajuvira – 22/05/2021 – sábado – 13h

Shangri-lá – 24/05/2021 – segunda-feira – 17h

Tupy – 26/05/2021 – quarta-feira – 17h

CSU – 27/05/2021 – quinta-feira – 17h

Vila Angélica – 28/05/2021 – sexta-feira – 17h

Lagoa/ Capinzal – 29/05/2021 – sábado – 13h

Tietê/ Onças – 29/05/2021 – sábado – 13h

Califórnia – 31/05/2021 – segunda-feira – 17h

Costeira – 01/06/2021 – terça-feira – 17h

