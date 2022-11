Confira a programação cultural do Natal Iluminado de quinta a domingo na praça da Bíblia

O 2º Natal Iluminado de Araucária está oferecendo diversas atrações aos araucarienses e visitantes do município. Entre a decoração natalina em vários pontos da cidade, a praça da Bíblia está recheada de novidades nesse período do ano e, uma delas, são as apresentações culturais (música, dança e teatro) que acontecerão até 23 de dezembro, sempre entre as quintas-feiras e domingos de cada semana.

Confira abaixo a programação para os próximos dias:

24/11

19h: Fanfarra Escola Municipal Prof. Arlindo M. Druszcz

20h30: Edy Jr. e Fael (sertanejo)

25/11

19h: Matheus Souza (sertanejo)

20h30: Isah Bueno (sertanejo)

26/11

17h30: Victor Grassi (pop, rock, MPB)

19h: Rayssa Rafaela e João Daniel (diversos)

20h30: Banda Sr. Barão (rock)

27/11

16h: Grupo de dança Estância Araucariense

17h30: Coral Perpétuo Socorro

20h: Matheus Luz e Luan (sertanejo)

Todas as apresentações são gratuitas. Além delas, o público conta com praça de alimentação com food trucks, feira de artesanato, Papai Noel Azul da Guarda Municipal de Araucária e pista de patinação no gelo (participação sem nenhum custo mediante inscrição antecipada pelo link CLIQUE AQUI).

Fonte: Prefeitura de Araucária

Foto: SMUR