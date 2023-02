Confira a programação de Carnaval da Porks Porco & Chope Araucária

Vai ficar em Araucária no feriadão de Carnaval? Então se liga nessa! A Porks Porco & Chope preparou uma programação mega especial para quem vai curtir a folia de Momo. Nesta sexta-feira (17/02), às 20h, a animação ficará por conta da banda Black Bandana, no sábado (18), às 20h30, quem agita os foliões é a banda Três Oitão Canela Seca.

A festa segue no domingo (19), às 18h30, e quem vai balançar as estruturas do Porks é o grupo AlucinaSom. Na segunda-feira (20), ninguém vai ficar parado, das 19h às 22h, tem muito som e Flash Tattoo com o Mota Tattoo. Na terça-feira (21), o Carnaval da Porks será em dose dupla: às 19h com o show de Boris MC e às 20h tem o Bloquinho da banda Buda Bong.

Tudo isso regado a drinks exclusivos, preparados especialmente para os cinco dias de festa, por apenas R$15 cada. Isso mesmo! Drinks como o Mister Pig e o Miss Pig por quinzão. Quem prefere chope pilsen, tem também! O copo de 300ml sai por apenas R$5 (cincão).

Ficou animado? Então bora curtir o Carnaval na Porks! O endereço da Casa é Rua Prof. Alfredo Parodi, 791 – Centro. Acompanhe toda a programação no Instagram @porks.araucaria.