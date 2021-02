Confira a programação do É Cultura para as próximas duas semanas

Compartilhe esta notícia

A programação cultural será transmitida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Araucária (SMCT) nas próximas duas semanas em suas redes sociais (CLIQUE AQUI), todas as terças-feiras, quintas e sábados, às 19h. Os materiais serão salvos na plataforma e farão parte da programação da SMCT, escolas e espaços públicos pelo período de 24 meses e integram o projeto “É Cultura”. Esse acervo cultural é referente às contratações realizadas via Lei Aldir Blanc, que permite subsídio ao setor cultural por meio do decreto federal 10.464/20. A agenda de cada semana será divulgada conforme a realização dos sorteios para apresentação.

16 de fevereiro

Palestra: Dj-Rádio Que Tem Pernas. Dicas Poderosas Para Seu Cérebro E Rotina.

Palestrante: Willian Ornelas

O conteúdo é de interesse do público em geral, principalmente de Djs, produtores musicais, músicos e indivíduos que buscam conhecimento na área em pauta; pois a rotina de trabalho do DJ, é pautada em planejamentos de pesquisas musicais (trabalho esse que apresenta produtos que fomentam o patrimônio cultural, seja material e ou imaterial), e que geram desenvolvimento global no indivíduo.

18 de fevereiro

OFICINA SOBRE PRODUÇÃO DE TIRINHAS

Com Kleber Rogério Januário

As tirinhas estão presentes na cultura brasileira e mundial há décadas, e recentemente tomaram um novo fôlego devido a expansão da internet. As redes sociais são um ótimo instrumento para desenhistas, e nessa oficina o artista ensina algumas particularidades entre o desenho digital e o desenho impresso, além de dar dicas de desenho durante todo o processo.

20 de fevereiro

Conteúdo Cultural: Conto: Cúmulo Astronômico

Com Emanoelle Santos

Emanoelle Santos atua desde criança, foi bailarina do Teatro da Praça por nove anos e

aos dezoito se tornou atriz profissional.

Na universidade, se apaixonou pela literatura e jornalismo. Desde então, escreve para

blogs, canais digitais e portais jornalísticos. Já realizou cursos de escrita criativa e,

durante a pandemia, começou a produzir contos e narrativas humorísticas que ganharão

forma em um blog.



23 de fevereiro

Palestra: Motivação e prazer no estudo do canto

Palestrante: Patricia Santos

A palestra “Motivação e prazer no estudo do canto” tem como objetivo mostrar através de

pesquisas científicas, métodos eficazes para se obter maiores resultados nas práticas diárias no

estudo de música, especificamente, no estudo do canto. Alguns exemplos de perfis de alunos com diferentes metas, podem exigir do discente uma pedagogia específica para cada caso, para que o estudante consiga nutrir em seus treinos técnicos a sua motivação e prazer, chegando assim, a satisfação nos resultados.

25 de fevereiro

OFICINA: Conhecimentos Técnicos e teóricos aplicados à guitarra elétrica

Com Aurelio Miguel Carvalho

A oficina de conhecimentos técnicos e teóricos na guitarra elétrica tem como base explicar a forma que são organizadas a notas pelas cordas e braço da guitarra com dicas para formar escalas e acordes e assim criar melodias e improvisos.

27 de fevereiro

Conteúdo Cultural: Conto – Exposição Virtual

Com Noelle Porto

A Mostra assinada pela artista Noelle Porto tem a intenção de levar cultura e arte por meio de traços e cores. Segunda a expositora, as obras são cheias de sentimentos, dedicação, detalhes e traços marcantes que demonstram histórias de luta e coragem de cada integrante da mostra. A exposição tem por objetivo conscientizar toda a população sobre o poder de acreditar em sonhos e em metas.

Texto: PMA