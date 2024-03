Confira a programação dos espetáculos araucarienses do Festival de Curitiba

As apresentações araucarienses da 32ª edição do Festival de Curitiba vão começar essa semana. O evento começou oficialmente no dia 25 de março, e será finalizado no dia 07 de abril.

Com mais de 350 atrações, com cerca de 80 peças com entrada gratuita, nove apresentações são de artistas araucarienses. Os espetáculos contemplam várias mostras: Fringe, Guritiba, Mishmash, Risorama, Mostra Lúcia Camargo, Mostra Surda de Teatro, Gastronomix e Temporada de Grandes Musicais.

Foto: Sonia Morena

A Casa Eliseu Voronkoff, o Teatro da Praça e o CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados de Araucária, estão participando do festival pela Mostra Fringe.

O Fringe é aberto ao público brasileiro, onde companhias artísticas de todo o Brasil, podem se inscrever e participar do festival. Para mais informações sobre outros espetáculos, acesse o site do Festival de Curitiba www.festivaldecuritiba.com.br.

Foto: Carlos Poly

Confira a programação:

Ausências

A particularidade de cada morador faz do edifício um verdadeiro microcosmo de desordem e confusão. A harmonia é rara, mas a excentricidade floresce em todo canto. É um prédio que desafia todas as convenções de design arquitetônico e convivência, o inesperado é a única coisa que se deve esperar.

Direção: Maicon Silvério / Elenco: Tetê Augusto, Sophia Rodrigues, Alex Garbin, Nicolly Geovana e Mariana Dias dos Santos / Assistente de Direção: Kauane Raine e Ana Julia Besciak

Data e local: 29 e 30 de março – 19h – Casa Eliseu Voronkoff

Érebo – A Saga Ordinária dos Invisíveis

Quando na rotina ordinária uma grande tragédia cruza o caminho de pessoas comuns, o vazio da ausência cria um buraco, que divide a vida de quem fica em antes e depois. É necessário seguir, carregando lembranças, dores, histórias e incompreensão. Aqui, Érebo é o lugar de quem fica.

Direção: Ana Paula Frazão / Elenco: Brayan Domingas, Felipe Soczek, Gustavo Gonçalves, Kauane Raine, Laís Ribeiro, Nayara Grego, Nicole Gabrielle e Vitória Alencar / Cenário: Carlos Poly / Iluminação: Pedro Sfendrych / Trilha sonora: Fabio Haiduk

Data e local: 29 e 30 de março – 21h – Casa Eliseu Voronkoff

Imaginadores

Criação coletiva a partir do livro “Leopoldo, o Imaginador”, de Jacqueline Carteri. “Leopoldo é um menino que adora imaginar coisas. Vive fantasiando cenas muito divertidas e adora fazer perguntas. Com sua curiosidade, aprende coisas novas todos os dias. E você? Gosta de imaginar?”

Direção: Eli Cavalheiro e Kauane Raine / Elenco: Letícia Ometto, Isabella da Silva, Valentina Polniak, Manuella Mesgaliski, Dafny Otto, Rael Pacheco Garcia, Ana Manuella Santos, Bernardo da Silva Santos / Trilha Sonora: Nicolas Daher

Data e local: 05 de abril – 20h – Teatro de Praça

07 de abril – 17h – CEU Centro de Artes e Esportes Unificado

Ouve! Só me ouve

O Ser Humano embora seja parte do todo é o único que destrói a casa onde vive, sendo o único capaz de reverter o avançado processo de degradação. Mas continua a poluir a água, o ar e a terra. Onde chegará? O planeta grita: – Ouve! Estou falando com você. Ouve! Só me ouve.

Direção Geral: Fernando Vidal / Elenco: Aline Rigobelo, Antônio Souza Maruo, Brenda Maria Sobania Klamas, Cristhian Rodrigues de Almeida Baptista, Kamily Ferraz, Karen dos Santos Stefani, Isadora Gotfrid, Maria Isabel Amélia do Amaral, Maria Clara Santos de Souza, Nicolly Garbin, Rhayra Fracaro / Obra e Coreográfica: Fernando Vidal / Texto: Cindy de Carlos e Paulo Diniz / Trilha Sonora e Edição de Vídeo: Paulo Lemes Diniz / Técnico de Som e Luz: Pedro Sfendrych

Data e local: 05 e 06 de abril – 20h – Teatro da Praça

As Seis

Abordando temas da condição humana, como saudade, falsidade, separação, medo, existência, usa da metalinguagem para refletir sobre a dificuldade de se encontrar textos teatrais para adolescentes. Ou são muito infantis… ou muito adultos…

Direção: João Álvaro de Jesus / Elenco: Alice Simão, Marjorie Sampaio, Camila Drumond, Nicoly Fiorito, Ana Lech, Evellyn Agliardi, Emanuelly Agliardi, Aline Pereira, Barbara Toledo, Brayan Domingas / Assistência de Direção: Brayan Domingas / Texto: Cindy de Carlos / Trilha sonora: Fabio Haiduk / Técnico: Pedro Sfendrych

Data e local: 06 de abril – 15h – Teatro de Praça

07 de abril – 14h – CEU Centro de Artes e Esportes Unificado

Oficinas Cenas Curtas de Formas

Oficina de criação de cenas curtas, com a utilização de objetos do cotidiano, materiais recicláveis, brinquedos e outros. Uma oficina que estimula a criatividade, a expressão não verbal e o imaginário dos e das participantes.

Oficineiras: Inecê Gomes e Jacques Beauvoir (Trágica Cia de Arte) Inscrições: https://forms.gle/S7MwHasvYZS5oCFXA

Data e local: 05 e 06 de abril – das 14h às 17h – CEU Centro de Artes e Esportes Unificado

Oficina de Videodança

A oficina objetiva proporcionar aos participantes uma experiência prática de criação de videodança, incluindo filmagem e edição, utilizando dispositivos móveis.

Oficineira: Dani Durães Inscrições: https://forms.gle/GEa9Nk7y1ZS3EZDg7

Data e local: 06 de abril – das 09h às 12h – CEU Centro de Artes e Esportes Unificado

Rapunzel Circus

“Rapunzel Circus” é um espetáculo de formas animadas, destinado às crianças de todas as idades. A clássica história da bela jovem trancada em uma torre será representada numa poética circense.

Direção: Evaldo Barros / Elenco: Inecê Gomes e Jacques Beauvoir / Produção: Trágica Cia de Arte / Texto Adaptado: Inecê Gomes / Bonecos: Inecê Gomes e Jacques Beauvoir / Operadora de Som: Korpa Enkantada

Data e local: 07 de abril – 17h – CEU Centro de Artes e Esportes Unificado

Abertura da Exposição Cenários Imaginários

Reúne personagens e cenários 3D, criados em papel, pelos alunos e alunas do Curso Permanente de Desenho da Casa Eliseu Voronkoff.

Orientação e Curadoria: Maria Jheovana / Artistas: Gusttavo dos Santos Silva, Isadora França, Sara Gurski, Laís da Rosa, Letícia Ometto, Henrique Moreira, Lucas Machado, Lourenço Gonçalves Nunes, Ticiany dos Santos, Ana Julia Renauer

Data e local: 07 de abril – 20h – Casa Eliseu Voronkoff

Endereços:

A Casa Eliseu Voronkoff está localizada na Rua Julieta Vidal Ozório, 413, Centro.

O CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados de Araucária está localizado na Rua Beija-Flor, 1469, Capela Velha.

O Teatro da Praça fica na Rua São Vicente de Paulo, 1091, Centro.