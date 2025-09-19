Festa é sempre um momento de alegria para a comunidade. É sinônimo de encontro, partilha e momento de render graças a Deus e aos respectivos padroeiros. Com este propósito, algumas comunidades de Araucária divulgam sua programação para este mês de setembro.

No próximo sábado, 20, a comunidade de Santo Estanislau, no Rio Verde Acima, promove a Noite do Pastel e do Chopp, a partir das 17h30. Além de pasteis, haverá espetinhos, bolos, tortas, porções de pierogis, e vários tipos de bebidas, além do jogo de argolas para divertir o público. Às 18h será celebrada a Santa Missa, e às 20 horas terá início o baile com animação do Grupo Gurizada Medonha. A entrada é franca.

Na localidade de Camundá, a comunidade São Vicente de Paulo convida a população para participar da 3ª Noite Dançante do Golki, que acontecerá no sábado (27). Às 18h30 será celebrada uma missa em louvor ao padroeiro, com benção e individual e liturgia a cargo da comunidade Santo Antônio, do bairro Estação.

Durante o evento, haverá venda de pasteis, tortas e bolos com medalhinhas de São Vicente, chopp e demais bebidas. Às 21h30 inicia o grande baile com entrada franca, animado pelo Grupo Chamamento. Ainda nesse dia acontece a concentração da 1ª Caminhada Noturna Intermunicpal da Natureza. A Capela São Vicente de Paulo fica na rua Wadislau Furman s/n, no Camundá. Mais informações pelo fone (41) 99691 8756.

Ainda no sábado (27) acontece a 2ª Noite do Pastel da Capela São José e Nossa Senhora da Luz, no Jardim Iguaçu. O evento realizado pelo grupo de Jovens Vicentinos da Conferência João Paulo II contará com música ao vivo e começa às 18h30. Esse ano uma das novidades será a entrega de pastéis em domicílio.

Serão vendidos oito sabores de pastéis, sendo cinco salgados e três doces, com valores de 7 e 8 reais, e ainda três combos especiais com valores que variam de 40 a 130 reais. Para encomendas antecipadas, o fone de contato é o (41) 99841-4166. Toda renda será revertida para as famílias assistidas pela Capela, que está localizada na rua Barigui, 689, no Jardim Iguaçu.

FESTA E FESTIVAL DE PRÊMIOS

No domingo (28), a festa será na comunidade de São Miguel. A programação inicia às 10h com a celebração de uma Santa Missa pelo padre Clóvis Marques e a participação especial do coral Dzien Polski. Às 12h acontece o almoço com churrasco, costelinha de porco, galeto, risoto, pierogi, maionese e saladas (levar pratos e talheres). Durante a festa serão vendidos doces e salgados, chopp e bebidas em geral.

Às 13h30 terá início o festival de prêmios, sendo o primeiro de R$ 8.000, o segundo de R$ 3,000 e o terceiro de R$ 2.000. São 21 rodadas normais e duas extras, a rifa do pirulito premiado e ainda o jogo de argolas. Cada cartela custa R$ 6 ou 4 por R$20.

TRÍDUO

Antes da festa acontece o Tríduo. Na quarta-feira (24) será celebrada uma missa em polonês às 19h30 com o padre Marek (Marcos) Szczepaniak da Paróquia Sagrada Família do bairro Novo Mundo, em Curitiba. Na quinta-feira (25), às 19h30, a celebração fica a cargo do padre Marcos Cardoso pároco do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, e na sexta-feira (26), às 19h30, o celebrante será o padre Aleixo Wardzinski de Souza pároco da Catedral de São José dos Pinhais.

Edição n.º 1483.