A Escola Municipal Prof. Arlindo Milton Druszcz foi a grande campeã dos Jogos Mirins de Araucária com 101 pontos. Em uma disputa acirrada, a Escola Egipciana ficou com a segunda colocação somando 91 pontos, apenas um ponto à frente da Escola Delani, que fechou o pódio em terceiro lugar.

Confira as escolas vencedoras dos Jogos Mirins de Araucária
segundo lugar

Os Jogos Mirins de Araucária reuniram, entre os dias 10 a 14 de novembro, mais de 1.600 alunos de 23 escolas para uma semana repleta de disputa, integração e muita diversão.

Confira as escolas vencedoras dos Jogos Mirins de Araucária
terceiro lugar

As competições foram realizadas no Ginásio Joval de Paula Souza e no Núcleo Esportivo do Planalto e incluíram as modalidades: basquete, cabo de guerra, caçador, futsal, gincana, memória e torre.

Organizado pela Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com o apoio da Secretaria de Educação e das escolas participantes, o evento destacou a importância do esporte como ferramenta de aprendizado, convivência e formação para as crianças.

Edição n.º 1492.