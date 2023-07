Confira as estradas rurais de Araucária que terão bloqueio no final de semana para realização do Rally de Velocidade

No fim de semana, Araucária receberá a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade. O parque de apoio do evento será montado no Parque Cachoeira, porém as provas serão realizadas em estradas da área rural do município, como nas regiões de Roça Velha e Campestre. Devido a isso, algumas vias rurais terão interrupção temporária no tráfego nos dias 29 e 30/07.

Acompanhe a lista das vias com previsão de interrupção temporária para a competição, próximo aos bloqueios estarão agentes de trânsito e representantes da organização para orientar quem estiver no local.

Sábado (29)

Das 08h30 às 10h30, das 11h às 13h, das 13h40 às 15h40: Alexandre Mikosz, André Ternoski, Estanislau Luginheski, Exp. Antonio Durau, Imigração Ucraniana, Pedro Kuka, entre outras da região.

Das 08h50 às 10h50, das 11h20 às 13h20, das 14h às 16h: Aleixo Gavilaki, Antonio Cionek, Augostinho Balbinott, Carlos José Rybinski, Dionísio Gembaroski, Jair Arcelino dos Santos, João Burgoti, João Gelinski, José Wilczak, Pe. Ladislau Rup, entre outras da região.

Domingo (30)

Das 08h40 às 10h40, das 11h30 às 13h30: Alexandre Mikos, Exp. Tomaz Stanislaski, Genoeva Ukan Trzaskos, Imigração Ucraniana, Leocádia Wszoek Nalepa, Silvio Furman, entre outras da região.

Das 09h30 às 11h30, das 12h20 às 14h20: Balbina Gogola, Carlos José Rybinski, Independência, Jair Arcelino dos Santos, João Gelinski, Sebastião Carloto, entre outras da região.

O evento é uma realização da Rallye & Pista Motor Clube (RPMC), com supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo e Federação Paranaense de Automobilismo e apoio da Prefeitura de Araucária.