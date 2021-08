Confira as Notas Políticas desta semana de 26 de agosto

Novidades

Caminhou mais um pouco a homologação do acordo para que a Petrobras finalmente pague a multa que lhe foi imposta em razão do vazamento de óleo do Rio Iguaçu no início dos anos 2.000. A expectativa agora é que os quase R$ 1,5 bilhão comecem a cair nos cofres públicos do Estado e da União já no próximo mês. Parte dos valores terá que ser investida em Araucária, cabendo ao Município a apresentação dos projetos a serem desenvolvidos na cidade.

Aniversário

O prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) completou mais um ano de vida na semana passada. Agora são 64 de existência. Para celebrar a data, no sábado, 21 de agosto, ele recebeu em sua casa alguns familiares e amigos.

Repercutiu

Como não poderia deixar de ser, o aniversário de Hissam repercutiu. Teve quem disse que a confraternização gerou aglomeração e que os presentes teriam ficado sem máscara enquanto estiveram na recepção.

Particular

Embora seja necessário respeitar a opinião de quem – em seu íntimo – considerou inadequado Hissam ter chamado familiares e amigos para celebrar seu aniversário, é preciso respeitar também o direito que o cidadão Hissam tem de receber seus amigos e familiares dentro de sua casa para confraternizar. Até porque, atualmente, o decreto estadual que regula as medidas sanitárias de enfrentamento a Covid-19 não proíbe eventos particulares e dentro de uma propriedade privada não existe a obrigatoriedade do uso de máscara.

Limites

Seria diferente, obviamente, se Hissam estivesse promovendo um evento na condição de chefe do Executivo municipal e patrocinado com recursos públicos. Mas não era o caso. Em tempos como os atuais precisamos sempre ter cuidado em julgamentos precipitados e nessa mania cada vez mais comum que algumas pessoas vem incorporando de querer compensar suas frustrações e derrotas tentando frustrar e derrotar os outros.

Muita gente

Houve também quem dissesse que, embora fosse uma confraternização particular, havia no local em torno de duzentas pessoas. Há que se pontuar que, mesmo que alguém tenha contado, estamos falando da família de Hissam. Só filhos ele tem quatorze. Isso mesmo! Quatorze! Quase a totalidade deles já adultos, casados e com filhos. Agora some-se a isso os amigos mais próximos do homem e os companheiros e filhos destes e já fechou os duzentos. Ou seja, foi mesmo uma recepção para família e amigos. É preciso pontuar também que a confraternização aconteceu na lendária mansão em que reside Hissam, que é gigantesca. Ou seja, se dividir a área de jardim e a casa pelo número de presentes deve dar uma pessoa a cada, sei lá, 2, 3, 5 metros quadrados. Então, num momento em, como já diz aquele ditado – ninguém está intimamente bem neste mundo – é preciso deixarmos de pregar o ódio pela alegria do outro e passarmos a focar no que realmente importa.

Confirmada

Mudando de saco pra mala, na sessão plenária desta terça-feira, 24 de agosto, os vereadores concluíram o processo de votação da revisão da Lei Orgânica do Município (Loma). O texto já havia sido aprovado em primeira votação e precisava ser referendado em segunda análise, o que aconteceu esta semana. Com isso, a lei orgânica revisada já está apta a ser promulgada pela Câmara, o que deve acontecer nos próximos dias.

Dia de pagamento

Entre as mudanças incluídas na nova lei orgânica está a data de pagamento do salário do funcionalismo municipal. O novo texto previu que a remuneração deverá ser paga até o 5º dia útil de cada mês. Embora a prática já seja comum para os empregados da iniciativa privada, na Prefeitura nunca foi. Normalmente o salário é pago sempre nos últimos dias de cada mês.

E-social

A justificativa para essa alteração seria de ordem exclusivamente técnica de adequar a folha do funcionalismo municipal a uma previsão do E-social de que o pagamento pelo serviço não pode ocorrer no mesmo mês em que ele foi prestado e sim no mês subsequente.

Homenagem

A Câmara também aprovou esta semana, em segunda votação, o projeto que denominará de Wilson Roberto David Mota um espaço específico a ser construído na Câmara de Araucária. A homenagem ao ex-vereador, que faleceu recentemente vítima de Covid-19, foi proposta por Irineu Cantador (PSD).

Plenário

Importante a homenagem que se pretende prestar a Betão, mas é necessário que a Câmara tome cuidado com qual será o espaço que receberá o nome do ex-vereador. Afinal, Betão foi um dos políticos mais importantes de Araucária. Vereador por sete mandatos, presidente do Poder Legislativo em duas ocasiões e prefeito da cidade por 10 dias, ele foi uma daquelas pessoas que deixou uma marca em todos que conviveram com ele. Logo, justo mesmo seria se o novo plenário da Casa, que está sendo licitado, ou mesmo o novo bloco administrativo, tenha o nome do grande Beto.

Videochamada

A Câmara aprovou esta semana um projeto de lei que regulamenta a chamada visita hospitalar virtual em clínicas e hospitais de Araucária. De iniciativa do vereador Valter Fernandes (Cidadania), o texto oficializa uma prática que já vem sendo adotada pelos profissionais de saúde nestes tempos de pandemia, em que as visitas a pacientes internados são limitadas e/ou até proibidas. O projeto, é preciso dizer, é de extrema importância na atual conjuntura, pois torna direito o que hoje é uma espécie de favor.

PTB

O comando da executiva municipal do PTB em Araucária está mudando de mãos. A tendência é que ele deixe o grupo ligado ao ex-vereador Luiz Vicente Osório, o Ike, e passe a ser presidido pelo pastor Cláudio Brito. A mudança de mãos já estaria certa com a presidente estadual da legenda, Marisa Lobo, e nas próximas semanas todos os nomes da nova provisória já devem ser comunicados à Justiça Eleitoral.

Comissão de Inquérito

Os vereadores Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania), Ricardo Teixeira de Oliveira, Celso Nicácio da Silva, Vilson Cordeiro (PSL) e Fábio Pavoni (PV) oficializaram o requerimento à Câmara para abertura de uma Comissão de Inquérito (CI) para apurar supostas irregularidades e danos ao erário cometidos entre os anos de 2009 e 2012. Como se sabe, a Prefeitura de Curitiba afirma que a Prefeitura de Araucária lhe deve mais de R$ 1 milhão em razão de mercadorias que teriam sumido das unidades dos armazéns da cidade nesse período. É por conta desse desacerto que o Município não conseguiu mais reabrir as suas unidades do estabelecimento a partir de 2013. O pedido foi aceito pelo plenário e Comissão aberta. Em nossa página 9 a gente dá mais detalhes do assunto.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021