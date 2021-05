Confira as últimas alterações no quadro de CCs da Prefeitura e Câmara

O Diário Oficial do Município publicou nas últimas semanas mais 25 alterações no quadro de cargos em comissão da Prefeitura e da Câmara. Os comissionados são aqueles empregos de livre nomeação e exoneração do chefe do Poder Executivo e também dos vereadores.

As mudanças nessa leva atingiram 4 cargos da Câmara e 21 da Prefeitura. No Legislativo os gabinetes alcançados foram dos vereadores Irineu Cantador (PSD) e Ricardo Teixeira (PSDB).

Já na Prefeitura são onze exonerações, seis nomeações e quatro reenquadramentos. Na tabela abaixo, o leitor de O Popular pode conferir o nome, cargo, lotação e remuneração dos envolvidos nessa leva de mudanças.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1262 – 20/05/2021