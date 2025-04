Confira como funcionará o atendimento dos serviços públicos nos feriados da próxima semana

Durante os feriados nacionais da Paixão de Cristo, dia 18 de abril, e de Tiradentes, no dia 21, diversos serviços públicos de Araucária terão alterações no funcionamento. A Prefeitura informou que, apesar da suspensão de algumas atividades, os serviços essenciais e de urgência/emergência continuarão operando normalmente para atender à população.

O Paço Municipal estará fechado nas duas datas, assim como as escolas, CMEIs, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a Agência do Trabalhador (SINE), que também não funcionarão nesses dias. Já o transporte coletivo operará com a tabela de horários de domingo tanto na sexta, quanto na segunda, dia 21.

Em relação à limpeza urbana, não haverá coleta de lixo orgânico nem de recicláveis no dia 18. Contudo, os serviços retornam normalmente nos dias 19 e 21 de abril.

A Guarda Municipal manterá atendimento normal para ocorrências todos os dias, com atendimento pelo telefone 153 ou pelo aplicativo Atende.net. O mesmo ocorre com os agentes de trânsito, que seguirão atuando normalmente durante o período, embora o estacionamento rotativo na zona central fique suspenso nos dias 18 e 21, como já ocorre em domingos e feriados.

Os serviços de urgência e emergência, como a UPA, o SAMU, o Hospital Municipal e o Pronto Atendimento Infantil, funcionarão normalmente, sem interrupções. Também seguirão ativos os serviços da Assistência Social ligados à acolhimento institucional, Casa de Passagem, Conselho Tutelar (plantão), Abordagem Social 24h, plantão técnico e Família Acolhedora.

Já a Feira Livre da Praça da Bíblia não ocorrerá nos dias 16 e 19 de abril, devido à participação dos feirantes na 33.ª Feira do Peixe Livre e no Araucária Fest.