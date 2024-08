Confira o calendário para o pagamento do licenciamento de veículos de 2024

Neste mês de agosto, inicia o calendário para o pagamento do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV-e) de 2024.

O vencimento é de acordo com o final da placa de cada veículo, e os proprietários devem ficar atentos ao prazo de pagamento. Ressaltando que circular com o veículo de forma irregular, consiste em uma infração de trânsito grave.

As placas com finais 1 e 2 vencem em agosto; com finais 3, 4 e 5 em setembro; as que finalizam com 6, 7 e 8 em outubro; e com final 9 e 0, o vencimento é em novembro. A tabela completa pode ser acessada por meio do link (CLIQUE AQUI).

Em 2023, o governador Carlos Massa Ratinha Junior anunciou o congelamento das taxas do Detrans-PR para o exercício de 2024. Portanto, neste ano o valor da taxa do pagamento do CRLV-e permanece o mesmo, sendo de R$ 90,94.