Confira o que abre e fecha em Araucária no feriado nacional de 12 de outubro

Alguns serviços da Prefeitura terão alteração no próximo dia 12. Em decorrência do feriado nacional na próxima quarta-feira (12/10), feriado de Nossa Senhora Aparecida, a Prefeitura de Araucária informa sobre a alteração de funcionamento de alguns serviços públicos.

PAÇO MUNICIPAL – Atendimentos suspensos no dia 12.



LIMPEZA PÚBLICA – As coletas de lixo orgânico e de materiais recicláveis (coleta seletiva) ficam suspensas no feriado.



TRANSPORTE COLETIVO – Os ônibus do sistema TRIAR circularão em horário de DOMINGO no dia 12 de outubro.



ATENDIMENTO GMA – A Guarda Municipal tem atendimento normal para as ocorrências todos os dias. Os moradores podem solicitar apoio pelo telefone 153.



URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – Os serviços de urgência e emergência (como UPA, SAMU, Hospital Municipal e Pronto Atendimento Infantil), continuam seus serviços normalmente, sem qualquer alteração. As unidades básicas de saúde, que não são unidades de urgência e emergência, estarão fechadas.