Confira os filmes indicados ao Oscar que podem contribuir para diálogo em família

Uma sessão de cinema em família sempre é uma boa pedida, seja para relaxar, para refletir e até para incentivar conversas importantes em casa. A categoria Melhor Animação, do Oscar, sempre traz títulos relevantes do ano, que cada vez mais abordam questões relevantes para a sociedade e que podem proporcionar bons momentos de diálogo e troca em família.

Para a Psicóloga Bianca Ferreira Laranjeiras, do Marista Escola Social Ecológica, a arte de assistir a um filme é uma abertura para que assuntos possam ser conversados em casa. “Ao ver os personagens de um desenho animado passando por momentos difíceis, ou vivendo alguma tristeza, a criança pode se sentir à vontade para falar sobre algo que sentiu, esse distanciamento da história que está passando na TV ou no cinema, auxilia que os pais e responsáveis possam perguntar, se ele já passou por isso, ou se já viu alguma situação semelhante”, revela.

Indicados retratam o espírito do tempo

A história da humanidade pode ser contada também sob o ponto de vista da arte e da cultura e no cinema isso tem sido cada vez mais comum. “Ao vermos um filme, podemos notar o período em que ele está inserido, pelas roupas, hábitos, costumes dos personagens e principalmente pela mensagem passada”, revela a coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos.

Para celebrar momentos em família, confira a lista dos filmes indicados na categoria Melhor Animação e onde assistir:

Pinóquio, de Guilherme Del Toro (Netflix)

O boneco e o um grilo falante são os principais personagens da história, que continua com a mesma base original, em que o nariz do personagem cresce, a cada mentira contada, porém a essência da mensagem muda. O filme ensina um pouco sobre liberdade e aceitação e sobre não aceitar situações de opressão.|

O Gato de Botas 2 – O Último Pedido (Cinemas)

Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou o preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira – que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa – para continuar vivo.

Red – Crescer é uma Fera (Disney +)

A protagonista de Red se transforma em um panda vermelho gigante toda vez que sente uma forte emoção. A animação da Pixar fala sobre a adolescência e todas as suas mudanças, sendo uma boa contribuição para os familiares que estão com crianças próximas a este período.

A Fera do Mar (Netflix)

A história retrata um mundo em que monstros marinhos povoam os oceanos e a tarefa de eliminá-los é heróica. É nessa realidade que os caminhos de Maisie, uma órfã cheia de energia que perdeu ambos os pais para uma criatura marítima, e Jacob, um jovem e talentoso marinheiro, se encontram para viver suas aventuras.

Marcel the Shell With Shoes On (“Marcel, a concha de sapatos”, em tradução livre) – (Cinemas)

Marcel é uma concha de um centímetro de altura, que calça tênis e vive com sua avó Connie e seu fiapo de estimação, Alan. Antes parte de uma grande comunidade de conchas, eles agora vivem sozinhos como os únicos sobreviventes de uma misteriosa tragédia. A vida dessa pequena família muda quando um documentário sobre eles é publicado e surge uma chance de reencontrar a família perdida.