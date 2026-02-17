A Quarta-feira de Cinzas (18 de fevereiro) marca o início da Quaresma, período em que os católicos se dedicam à reflexão, conversão, prática de penitência e jejum, em preparação para a Páscoa do Senhor que será no dia 05 de abril (domingo). Neste dia, haverá celebrações em todas as paróquias de Araucária, com o rito de imposição das Cinzas. 

A celebração da Quarta-Feira de Cinzas marca também o lançamento da Campanha da Fraternidade 2026 (CF), que este ano tem como tema “Fraternidade e Moradia”, e o lema “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14), visando despertar a consciência sobre o direito à moradia digna. 

Capela São Sebastião – Capinzal:  7h – Rua Olivir Cabrini

Capela Nossa Senhora Aparecida e Santa Terezinha do Menino Jesus – Lagoa Grande: às 10h -Estrada de Lagoa Grande

*Abertura da Campanha da Fraternidade e entronização da imagem de N. S. Aparecida

Capela Nossa Senhora de Czestochowa e Jesus Misericordioso – Capoeira Grande: às 19h30 – Rua Nossa Senhora do Monte Claro

Paróquia Senhor Bom Jesus – Costeira: às 9h e às 19h30 – Rua Bernardino Lemos, 20

Capela São José e Nossa Senhora da Luz – Iguaçu:  às 19h30 – Rua Barigui, 689

Capela Santa Terezinha do Menino Jesus – Jd Tupy – Campina da Barra: às 19h30 – Rua Begônia, 1560   

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro– Fazenda Velha: às 9h30, 15h e 19h – Rua Pedro Gawlak, 174

Capela Nossa Senhora dos Navegantes – Porto das Laranjeiras: às 19h – Rua João Cichon, 651

Capela Imaculado Coração de Maria – Boa Vista: às 19h – Rodovia Municipal Euclides Gonçalves Ferreira, 3000

Capela Nossa Senhora Aparecida: às 20h – Rua Bruno da Rocha, 628 – Bairro Tropical

Capela Nossa Senhora da Assunção: às 8h – Rua Pedro Zielinski – Campestre

Capela Nossa Senhora de Fátima: às 9h30 – Rua Alexandre Mikosz – Guajuvira

Capela Nossa Senhora de Lourdes – Dalla Torre (Passaúna): às 19h30 – Rua José Skraba, 242      

Capela Nossa Senhora do Monte Claro – Campina das Pedras: às 08h – Av. Independência, 4248  

Capela Santo Antônio de Pádua – Estação: às 19h – Rua Jeronin Durski, 162    

Capela Santo Isidoro – Rio Abaixinho: às 19h30 – Rua Dona Maria de Lourdes Franzoi  

Capela São Cristóvão – Guajuvira de Cima: às 19h – BR-476 – Bairro Guajuvira de Cima

Capela São João Batista – Colônia Cristina: às 19h – Av. São Casemiro

Capela São Lucas – Monalisa (Boqueirão): às 19h30 – Rua Prof. João Chorosnicki, 267

Capela São Sebastião – Rio Verde Abaixo: às 19h30  – Rio Verde Abaixo

Capela São Sebastião – Rio Verde Acima/Faxinal do Tanque: às 19h30 – Rua Sebastião Carloto

Capela São Vicente de Paulo – Camundá: às 9h30 – Rua Wadislau Furman  

Capela Senhor Bom Jesus – Guajuvira: às 19h – Rua Cel. Manoel Gonçalves Ferreira

Santuário Nossa Senhora dos Remédios – Centro: às 7h, 15h e 19h – Praça Dr Vicente Machado  

Capela Nossa Senhora Aparecida – Fonte Nova (Iguaçu): às 19h – Rua Sergipe, 633-643

Capela Nossa Senhora de Fátima e São Judas Tadeu – Iguaçu: às 20h – Rua Paraná, 299   

Capela São Vicente de Paulo – Seminário (Centro/Sabiá): às 19h – Rua São Vicente de Paulo  

Capela São Sebastião – Tindiquera: às 20h – Rua Rosa Cichon, 92   

Capela Sagrado Coração de Jesus – Palmital: às 19h30 – Av. Pedro Euzébio Lemos    

Capela Divino Espírito Santo – Campo Redondo: às 19h30 – Rua Jacob Haiduk  

Capela São Francisco de Assis – Campina das Palmeiras: às 20h – Rua Antonio Brunatto Assef  

Capela Nossa Senhora das Graças – Fazendinha: às 19h – Av. Pedro Euzébio Lemos, 9167  

Capela São Sebastião – Espigão Alto: às 19h30 – R. João Roque Schuertz     

Capela Senhor Bom Jesus – Tietê (área rural): às 19h30 – Av. Pedro Euzébio Lemos – Bairro Tietê

Capela Santo Antônio – Mato Dentro (área rural): às 19h – Av. Pedro Euzébio Lemos, s/n°  

Capela Nossa Senhora Aparecida – Onças: às 19h30 – Rua Etelvina de Matos Silva  

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Angélica (Thomaz Coelho): às 18h – Av. das Araucárias, 3437

Capela Santo Estanislau – Rio Verde Acima (área rural): às 20h – Rua Estanislau Krupa  

Capela Nossa Senhora Aparecida – Barigui: às 20h – Av. das Araucárias, 248  

Capela São José – Thomaz Coelho: às 20h – Praça Alberto Markovicz, 126  

Capela São Sebastião – Alvorada (Thomaz Coelho): às 20h – Rua Antônio Alves Pinto  

Capela Sagrado Coração de Jesus – Jardim Itaipu (Capela Velha): às 20h – Rua Albatroz, 51  

Capela São Francisco de Assis – Califórnia (Capela Velha): às 20h – Rua Bico-de-Lacre, 718  

Capela Santa Rita de Cássia – Ipês/ Jatobá (Chapada): às 20h – Rua Martins Deda, 1053  

Capela São João Batista – Sol Nascente (Capela Velha): às 20h – Rua Beija-Flor, 568  

Capela São Vicente de Paulo – Jardim Condor, Plínio, Marcelino (Capela Velha): às 20h – Rua Cisne, 553-617  

Capela Nossa Senhora das Graças – Arvoredo (Capela Velha): às 20h – Rua Alfredo Rodrigues, 63  

Capela São Miguel – São Miguel – Não haverá celebração. procurar a Capela mais próxima.