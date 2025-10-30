O Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, é uma das datas mais marcantes do calendário religioso e cultural brasileiro. Marcado por rituais de fé, silêncio e recordação, famílias reservam, esse dia para visitar cemitérios, acender velas, depositar flores e participar de missas em memória de parentes e amigos que já se foram. A data, além do caráter religioso, também é vista como um momento de gratidão, reflexão e reconexão emocional com aqueles que deixaram saudade.

Em Araucária, os cemitérios municipais – Jardim Independência e Central – terão horários especiais de funcionamento durante esta semana e no feriado de Finados, que cai no domingo.

De segunda a sábado, o horário de visitação será das 8h às 17h. O atendimento administrativo ocorre até quarta-feira (29), das 9 às 12h e das 13 às 16h. No domingo (02), ambos estarão abertos das 7h às 19h para visitação, com atendimento administrativo das 8h às 17h.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente reforça que o período para pintura e reforma de túmulos já foi encerrado, mas a limpeza e a lavagem dos jazigos ainda podem ser realizadas até sexta-feira (31/10). Dúvidas e outras informações podem ser esclarecidas pelo telefone (41) 3614-7488.

FEIRA DE FINADOS

A tradicional Feira de Finados de Araucária será realizada nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, acompanhando o horário de funcionamento dos cemitérios municipais. Neste ano, o evento contará com dez barracas no Cemitério Jardim Independência e cinco no Cemitério Central, oferecendo flores naturais e artificiais, velas e artigos religiosos.

Edição n.º 1489.