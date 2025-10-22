No dia 18 de outubro, o Ginásio Joval de Paula Souza foi palco da grande celebração das artes marciais. O Araucária Combate reuniu 32 atletas em 16 lutas, além de 14 alunos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) em quatro apresentações de karatê, judô, capoeira e jiu-jitsu. O evento também teve caráter solidário. A entrada era mediante a doação de alimentos, ao final totalizando 1.500kg, que serão destinados para instituições do município.

Aproximadamente 1.200 pessoas estiveram presentes no evento, vibrando a cada disputa, enquanto a transmissão ao vivo pelo Jornal O Popular alcançou regiões do Paraná, Brasil e até internacionalmente.

O destaque ficou por conta do Kickboxing e Boxe, mas a integração de diferentes modalidades e a participação de atletas de cidades como Curitiba, Umuarama, Joinville e São José dos Pinhais reforçou o caráter regional do evento

No início do evento, o público pôde assistir as demonstrações de luta dos atletas mirins, onde ambos os atletas foram campeões. A primeira luta foi entre Juan Crespo (Golden Fight) e Benjamin (Sport Arena); a segunda foi com o Nicolas Fonseca (School of Striking) contra Henrique Bernardi (Graxain Team); e o atleta Miguel Sabione (Team Furão) lutou contra João Marcos (Imperium Fight Team) na terceira luta.

A previsão é que o Araucária Combate aconteça duas vezes ao ano, se tornando uma vitrine regional das artes marciais e incentivando ainda mais atletas e a comunidade.

Confira os vencedores:

• Kickboxing amador;
Gabriel Alves (Team Furão) venceu por decisão unânime o atleta Vitor Simão (Rato Top Team).

• Kickboxing amador;
Augusto Bordes (Team Furão) venceu por decisão unânime o atleta Diego Souza (Thai Fit).

• Kickboxing amador;
Lenon Oliveira (Imperium Figth) venceu por decisão unânime o atleta Marcelo Daniel (Sagaz Team).

• Kickboxing amador;
Daniel Souza (Thai Fit) vence por decisão unânime o atleta Guilherme Reis (School of Striking).

• Kickboxing amador;
João Guilherme (Team Furão) vence por decisão unânime Pedro Golec (Graxain Team).

• Kickboxing amador;
Diego Mota (Team Furão) e o atleta Gabriel Schimidt (Thai Combat) empatam por pontos, após uma luta de 3 rounds.

• Boxe amador;
Pedro Lira (Dojo Sensei) vence Eliahzibe Silva (Imperium Figth) por decisão unânime.

• Kickboxing amador;
Jose Matucheski (Graxain Team) vence por decisão unânime o atleta Eduardo Vieira (School of Striking).

• Kickboxing amador;
Miguel Lira (Dojo Sensei) e Kauan Martins (Sport Arena) empatam por pontos, após 3 rounds de pura técnica e alto nível de apresentação.

• Boxe amador;
Cesar Guto (Team Furão) vence por decisão unânime o atleta Wellington Deco (Critical Team).

• Kickboxing amador;
Carol Fontes (Sport Arena) vence por decisão dividida a atleta Melissa Teixeira (Teixeira Team).

• Kickboxing Profissional;
Gabriel da Silva (Contender) vence Gislei Ramos (Team Francis) por decisão unânime.

• Kickboxing Profissional.
Victor Gabriel (Team Furão) vence por nocaute técnico no segundo round, o atleta Matias Silva (Sagaz Team).