Confusão generalizada no Campina da Barra resulta em prisão de homem procurado por homicídio

Na tarde do último sábado, 16 de março, uma equipe de motos da Guarda Municipal de Araucária estava realizando um patrulhamento por uma região conhecida por ocorrer tráfico de drogas, quando tentou efetuar uma abordagem a um homem suspeito e ele acabou reagindo. Ele foi identificado como Lucas Melo Candido, de 23 anos.

A situação aconteceu por volta de 16h30 na Rua Brinco de Cigana, no bairro Campina da Barra, de acordo com as informações da GMA, ao avistar as viaturas, Lucas tentou correr para a direção oposta dos agentes, sendo esse o motivo da abordagem.

Entretanto, ele reagiu à abordagem e tentou fugir com a ajuda de outras pessoas que estavam no local. Segundo informações da GMA, os moradores da região teriam partido para cima das autoridades, sendo necessário a ajuda de equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal para tentar acalmar a situação. Várias viaturas foram acionadas para auxiliarem na ocorrência, cerca de 30 guardas municipais e policias militares tiveram que se envolver para conter a população. Duas motociclistas da GMA foram danificadas.

Após o uso diferenciado de força para conter os moradores, os agentes conseguiram prender Lucas, que era procurado pelo crime de homicídio.

Além disso, durante a situação de briga generalizada, um homem estava a todo momento ameaçando as autoridades. Quando foi abordado, o sujeito pulou um muro e tentou fugir, mas foi imediatamente pego por uma equipe da Guarda Municipal. Por conta de seu estado agressivo, os agentes precisaram usar força moderada para contê-lo.

Ambos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para verificar se havia algum ferimento devido à confusão. Após serem liberados pelos médicos, a dupla foi encaminhada a delegacia para as providências cabíveis.