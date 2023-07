Conheça a Rainha e as Princesas eleitas que vão abrilhantar o Rally Araucária

A quarta etapa do Rally Araucária – Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de julho, já tem sua Rainha para abrilhantar o evento. A vencedora do concurso realizado pela jornalista Gabi Rocha foi a jovem Giovanna Vieira, Ana Frtizen é a 1ª Princesa e Bruna Boing a 2ª Princesa. A escolha aconteceu na última quinta-feira (13/07), no anfiteatro do Rihad Palace Hotel.

Este ano o concurso teve 11 participantes e a escolha da vencedora se deu em duas etapas: a primeira fase foi a avaliação da foto enviada pela candidata juntamente com a inscrição. Depois as 6 candidatas mais bem votadas participaram da etapa final que foi uma entrevista com a comissão organizadora e jurados que avaliaram os quesitos beleza, comunicação, simpatia e desenvoltura, além da afinidade com o esporte.

A Rainha ganhou um prêmio em dinheiro no valor de R$ 1.000,00, faixa, coroa e macacão especial do Rally, a 1ª Princesa ganhou R$ 500,00, faixa e macacão especial do Rally e a 2ª Princesa ganhou R$ 250,00, faixa e macacão especial do Rally.

No sábado (15) elas já cumpriram o primeiro compromisso como rainha e princesas no Rally Day, evento que deu uma pequena amostra do que será a quarta etapa do Brasileiro.

Edição n. 1372