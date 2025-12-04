Pelo quinto ano consecutivo, o Jornal O Popular do Paraná publica em suas páginas o ranking “As 100+”, que reúne as 100 empresas privadas que mais geram tributos de ICMS para o Município de Araucária. Essa classificação é elaborada a partir de dados oficiais da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) para calcular o Valor Adicionado, métrica que determina a parcela de cada município na distribuição das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) às prefeituras paranaenses.

Dentre as 100 maiores, O Popular separa as 10 mais bem posicionadas, que são empresas pertencentes a diversos setores, para contar um pouco sobre suas histórias, desafios, investimentos recentes e planos de expansão para o futuro.

A Berneck, por exemplo, teve presença de destaque em todos os rankings: foi a primeira colocada nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2025. Em 2024 ficou em segundo lugar, atrás apenas da Valmet, que liderou a lista naquele ano. Outro exemplo é a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) que aparece no Top 10 em todos os rankings. A Novonesis (que se chamava Novozymes antes da fusão com a Chr. Hansen), só ficou fora da lista em 2023.

Em 2025, chama atenção também a presença de algumas empresas que entraram pela primeira vez entre “As 10+”. São elas: Impress Decor, que este ano teve retorno positivo no seu faturamento a partir do novo Design Center; a Atem Distribuidora, que tem feito investimentos contínuos em infraestrutura logística, segurança e qualidade; e a Gelopar, que iniciou um ambicioso projeto de expansão.

Conheça as empresas privadas que mais geraram tributos de ICMS nos últimos 5 anos

Fazer parte desse ranking, significa para a empresa o reconhecimento do seu importante papel na economia do Município e o reflexo do seu compromisso em promover o desenvolvimento local por meio de suas operações. Acompanhe a seguir os rankings com as 10 empresas mais bem posicionadas dos últimos cinco anos.

Caderno Especial As 100 + de Araucária em 2025.