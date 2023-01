Conheça as receitas selecionadas no concurso com idosos e merendeiras

Após um amplo processo de avaliação, que incluiu a reprodução das receitas para teste, a Prefeitura de Araucária, por meio das secretarias de Assistência Social e de Educação, divulgou as receitas classificadas na Seleção de Receitas “Resgate de memórias culinárias familiares”. A ação contou com duas categorias: uma para merendeiras da rede municipal de ensino e outra para idosos moradores em Araucária. A etapa final do concurso levou em conta o sabor, aroma, aparência e textura das receitas, além das técnicas culinárias aplicadas. As receitas vencedoras serão publicadas em um livro digital.







O objetivo da iniciativa foi promover alimentação adequada e saudável, através da valorização das habilidades culinárias e resgate de receitas ou hábitos alimentares tradicionais, assim como incentivo ao consumo de alimentos regionais. Também valoriza o papel das cozinheiras e merendeiras e a contribuição dos idosos para a culinária local.

A parte eliminatória do concurso teve nutricionistas das secretarias envolvidos na comissão julgadora. Na etapa final, as receitas finalistas foram reproduzidas e degustadas por uma comissão julgadora formada por representantes dos cursos de Gastronomia e de Nutrição da Unicesumar, que foram responsáveis pela classificação final.

Categoria Merendeiras

1º lugar: Feijão Tropeiro – Valeria Caetano (CMEI Campina da Barra)

2º lugar: Sopa de Feijão da Vovó – Luciane de Fátima Kodacki (Escola Municipal Aleixo Grebos)

2º lugar: Bolo de Fubá feito no liquidificador – Eliane Marli Ruvinski (Escola do Campo Municipal Presidente Castelo Branco)

3º lugar: Bolo de Banana com Aveia – Gisele dos Santos Bastos (CMEI Norma Von Muller Berneck)

Categoria Idosos

1º lugar: Torta de Requeijão da Tia Lidia – Amelia Czarnik

2º lugar: Makizushi (Sushi enrolado) – Keiko Otsuka Morimoto

2º lugar: Lanche Quente – Cecília de Freitas

3º lugar: Bolo Bomba – Noeli Maria Pontarolo Bini

4º lugar: Charuto de Repolho – Dolores Cândida Wiacek