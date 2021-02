Conheça o elenco de Araucária que disputa a Superliga B

Compartilhe esta notícia

Com o objetivo de fazer história em uma das competições mais importantes do voleibol brasileiro, a equipe masculina do SMEL Araucária/ASPMA/Berneck montou um elenco incrível para a Superliga B, temporada 2021. São 19 atletas, dando seu melhor e suando a camisa para conquistar o título e conseguir acesso à Série A. Até o momento com três disputas na competição, sendo duas derrotas e uma vitória, o time vem se agigantando em quadra a cada jogo.

“A expectativa do time de Araucária para a Superliga B é ótima. Montamos uma equipe competitiva, com atletas experientes e acredito que apesar das dificuldades que tivemos por conta da pandemia, com poucos treinos em equipe antes da estreia, estamos indo bem. As duas derrotas no início não nos afetaram, pois enfrentamos times de excelente rendimento, e já prevíamos resultados assim. Mas a cada jogo, os atletas se superam, mostrando que temos condições sim, de seguir muito além na competição e brigar com os grandes nas etapas finais”, comentou o técnico Everson Ribeiro.

Os próximos desafios do time araucarienses são os seguintes: jogo contra o Vôlei Futuro/Araçatuba nesta quarta-feira, 17 de janeiro (até o fechamento desta edição a partida não tinha sido encerrada); domingo, 21, às 19h, a equipe enfrenta o Vila Nova F.C. de Goiânia.

Na quarta-feira, 24, às 20h o adversário será o Anápolis Vôlei de Goiânia. Todos os jogos serão no ginásio do CSU, em Araucária.

Conheça a equipe

Abenildes (Abe)

Central – 21 anos – Cuiabá/MT

Em 2017 foi para São Paulo jogar nas categorias de base do Sesi. Foi campeão paulista sub-19 e campeão Taça Paraná sub-21 pelo Sesi; vice campeão do Campeonato Paulista sub-21 e campeão dos Jogos Regionais e dos Jogos Abertos pelo São José dos Campos; vice campeão do Campeonato Paranaense Adulto por Araucária. Abe disputou também o Campeonato Paulista Divisão Especial e a Superliga B.

Allan

Ponteiro – 20 anos – Cafelândia/PR

Em 2018, integrando a equipe de São José dos Campos – SP, teve o título do campeonato regional sub-21 de São Paulo e foi vice-campeão dos abertos de São Paulo sub-21. Em 2019 foi vice dos Regionais sub-21 de São Paulo, vice campeão Paulista sub-21 ainda pela equipe de São José dos Campos- SP. Em 2020 integrando a equipe do Amavôlei Maringá- PR foi campeão da Superliga C.

Bruno (Araujo)

Ponteiro – 25 anos – São João do Caiuá/PR

Chegou em Araucária em 2019, mas antes disso, em 2017/18, participou da Superliga A com a equipe de Maringá, 2018/19 jogou no Caramuru Vôlei. Pela cidade de Araucária já tem alguns títulos importantes como Regional, Abertos série B/A e Estadual B.

Anderson Franco (Franco)

Levantador – 22 anos – Curitiba/PR

Conquistou vários títulos jogando pelo Telêmaco Borba e o Amavôlei de Maringá. Em 2019, pelo Araucária, ficou em 3º lugar na SuperCopa Paraná, foi campeão dos Jogos Abertos do Paraná Divisão B fases regional e final, campeão dos Jogos Abertos do Paraná Divisão A e campeão Estadual Paranaense Adulto Série B. Também por Araucária foi vice campeão da chave na Superliga C.

Claudio Bento

Levantador – 25 anos – Pitangueiras/SP

Teve passagens pelo São José do Rio Preto, Frutal, Uberlândia, conquistando vários títulos importantes. Disputou a Superliga C também por Uberlândia, conseguindo acesso para a Superliga B). Em 2019/2020, ainda pelo Uberlândia, conquistou acesso à Superliga A – Superliga B com Uberlândia conseguindo a classificação para a Superliga A.

Carlos (Japa)

Ponteiro – 19 anos – Assaí/PR

Japa chegou em Araucária em 2019 para participar da equipe principal e também reforçar a equipe do Colégio Estadual Fazenda Velha nos jogos escolares. Um reforço e tanto, pois pela primeira vez na história, Araucária foi campeão da Categoria A, chegando a fase final dos Jogos Escolares da Juventude e ficando em 5º lugar na competição. Participou também de outros campeonatos como Paranaense sub-19, Paranaense Adulto, Jogos Abertos categoria B e A entre outros, e agora disputa a Superliga B.

Fabio (Fabão)

Oposto – 30 anos – Taboão da Serra/SP

Participou de Ligas Universitárias, dos Jogos Universitários Brasileiros, do Campeonato Brasileiro Universitário, Da superliga B pelo Santo André, jogou no Paulista Especial pelo Atibaia. Fabio também trabalhou com a seleção feminina de vôlei a acompanhando no Pré Olímpico, Sul-Americano no Peru e Copa do Mundo ano 2019 no Japão. Atua também na comissão técnica da seleção feminina.

Gabriel

Oposto – 21 anos – São Lourenço/MG

Começou sua carreira nas categorias de base do aclamado Sada Cruzeiro em 2017; em 2019 se juntou à equipe do Super Vôlei Santo André, no qual jogou o último ano do Juvenil. Conquistou alguns títulos como Campeão Regional; 4º lugar no Paulista Juvenil 2019. Gabriel também disputou a Superliga C pela equipe de Juatuba, na etapa que ocorreu no Rio de Janeiro.

Jossimar (Sibá)

Ponteiro – 30 anos – Itau de Minas/MG

Chegou em Araucária em outubro de 2020 para disputar a Superliga C; em 2014 jogou a superliga B pelo Foz do Iguaçu; em 2015/2016 jogou a Superliga B pelo Caramuru. De 2017 a 20189 jogou na Espanha Volley Textil. Em 2019/2020 disputou a Superliga na Jordânia, e em 2020 disputou a Superliga C pela equipe de Araucária.

Luiz da Silva (Luiz)

Líbero – 19 anos – Barueri/SP

Começou sua carreira no Esporte Clube Pinheiros no estado de São Paulo. Entre seus principais títulos estão o de campeão do Campeonato Brasileiro de Seleções por São Paulo em 2019, campeão do Campeonato Paranaense por Maringá em 2019, campeão do Campeonato Paranaense sub-19 por Araucária em 2020, campeão do Campeonato Brasileiro de Seleções por São Paulo em 2020 e também vice campeão do Campeonato Paranaense Adulto por Araucária.

Luiz Henrique (Luizão)

Central – 18 anos – São José dos Pinhais/PR

Começou na AVP, que é um time bastante conhecido na região de São José dos Pinhais, na categoria juvenil. Foi campeão dos Jogos da Juventude A com a equipe de Curitiba, 3º lugar do Estadual A Sub-19 com a AVP, 3º lugar no Torneio Internacional do Chile, campeão do Torneio Internacional do Círculo Militar. Também disputou o Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-19 com a equipe do Paraná.

Marcos Reis (Marcão)

Central – 19 anos – São Paulo/SP

Iniciou com o voleibol na cidade de Araucária, já conquistou vários títulos pela cidade. Foi convidado para jogar em algumas equipes de fora, onde ganhou alguns prêmios, inclusive como melhor central da competição.

Mikael (Negão)

Central – 20 anos – Varginha/MG

Atleta com várias participações em campeonatos importantes, como a Superliga C, B e até a Superliga A. Alguns dos seus títulos: vice campeão do Campeonato Mineiro, campeão dos Jogos da Juventude, 4º colocado no Campeonato Paulista na categoria infantil, vice campeão do Campeonato Paulista na categoria infanto, campeão do JIMI por dois anos consecutivos, vice campeão da Copa Minas, 3º lugar da Copa Minas, campeão paranaense, campeão dos Jogos Abertos A e B. Negão já disputou a Superliga A pela equipe de Ponta Grossa.

Vinicius (Vini)

Levantador – 19 anos – Tamboara/PR

Campeão Paranaense com o Ponta Grossa em 2017 e 2018, campeão do Estadual Paranaense B por Araucária nas categorias sub-19 e adulto, campeão do Paranaense A por Araucária em 2020, bi-campeão dos Jogos Escolares do Paraná por Ponta Grossa e Araucária, duas vezes 3º lugar no CBS com o Paraná, campeão e vice campeão da Superliga C, campeão dos Jogos Abertos nas séries A e B, 3º colocado nos Jogos da Juventude A, vice campeão da Taça Paraná por Ponta Grossa.

Rafael (Rafa)

Ponteiro – 20 anos – São Paulo/SP

Acompanha a cidade de Araucária desde março de 2019, onde disputou duas competições importantes: Paranaense Série A/Superliga C e agora disputa da Superliga B. Entre seus títulos estão o de campeão Paulista FPV sub -19 em 2017 por Mauá – série prata, vice campeão Jogos Abertos em 2018 por Santos, campeão Paulista APV Adulto em 2019 pelo Pirassununga e 3° lugar na Superliga C em 2019 pelo Santos-SP.

Felipe (Furukawa)

Líbero – 21 anos – Paranavaí/PR

Começou a jogar voleibol com 10 anos, jogou no colégio e na sua cidade até os 15 anos. Se mudou para Maringá, onde jogou até os 18 anos, depois foi jogar em Mogi das Cruzes. Dos 19 aos 20 anos jogou no Monte Cristo em Goiânia, até retornar para Maringá, onde jogou até ser convidado para disputar a Superliga B por Araucária.

Yan

Líbero – 21 anos – Mogi Das Cruzes/SP

Está em Araucária desde 2020, e já disputou a Superliga C defendendo o time da cidade. Entre os seus títulos estão: 3º colocado no Campeonato Paulista sub-19 com a equipe do Suzano e, 2016, vice campeão do Campeonato Paulista sub-19 com a equipe do Suzano em 2017, 3º colocado nos Jogos Regionais de SP sub-21 com a equipe de Mogi das Cruzes em 2018.

Ruan Delmut (Ruan)

Ponteiro – 23 anos – Campo Grande/MS

Chegou em Araucária em 2019 para jogar o Campeonato Estadual, e até hoje defende o time da casa. Conquistou títulos como o de campeão Paranaense B, Jogos Abertos B e A, Superliga C, vice campeão Paranaense A e agora disputa a Superliga B.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1249 – 18/02/2021