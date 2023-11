Conheça os novos diretores de associações afiliadas à Unamar

Mais quatro entidades afiliadas à União das Associações de Moradores – Unamar tiveram suas diretorias renovadas e uma delas terá eleições com duas chapas concorrentes no dia 03/12.

Uma delas foi a associação de moradores do Jardim Alvorada, que teve chapa única e no dia 26/10 reconduziu à presidência Maria Eunice Rodrigues Siqueira. O vice é Luiz Carlos Vieira Cardoso, primeira secretária Kátia Dias de Medeiros, segunda secretária Karina Kelli Peres Teixeira, primeira tesoureira Jussara da Silva, segunda tesoureira Maria José de Oliveira Silva. O presidente do Conselho Fiscal é Antônio de Oliveira e os membros são Cyro Daniel G. Godoi, Érica Vanessa Abreu, Tayná Antônio Siqueira e José Maria da Luz.

No dia 13/11 foi a vez da associação do Jardim Magnópolis, que também teve chapa única e aclamou sua nova diretoria, tendo como presidente Eliane Sdrait, vice Patrícia Alves Faria, primeira secretária Thaisa Cristina Alves Faria de Oliveira, segunda secretária Helen da Silva Chanpam, primeiro tesoureiro Luiz Fernando dos Santos Albini, segunda tesoureira Erli Terezinha da Silva. No Conselho Fiscal a presidente é Gislaine Gomes de Oliveira e os membros são Rodrigo da Silva, Maria Machado e Soeli Aparecida da Silva.

Na associação de moradores do bairro Thomaz Coelho a aclamação da nova diretoria aconteceu no dia 16/11. A presidente é Karina Franciele Verhagen, vice Jussara Patrícia Oliveira de Souza, primeira secretária Vânia Costa Borges, segunda secretária Denise Ferreira de Barros, primeira tesoureira Merien Cris Taborda, segunda tesoureira Mirian da Silva Bueno. No Conselho Daniele de Fátima Bacinello é a presidente, tendo como membros Ana Cláudia Tibúrcio, Karen Cristina Biscaia Bueno, Keliane Lorrane Pereira Caetano e Josiane Cristina Pacheco. No dia 17/11 a renovação foi na associação de Moradores do Jardim São Luiz, cujo presidente é Luiz Carlos kaill, vice Jussara Regina Leal, primeira secretária Klimene Leal, segunda secretária Elisangela Domingues, primeira tesoureira Leila Leal, segundo tesoureiro Cleverson Lúcio do Santos. No Conselho Fiscal o presidente é Diogo Leal e os membros são Fernando de Moraes, Márcia Pereira Camargo, Edgar Luiz Domingues e Roseni Vieira de Ramos.

Na associação de moradores do Jardim Iguatemi duas chapas vão concorrer à presidência e a eleição será no dia 03/12, às 8h, na sede da entidade. Para votar é obrigatório ser morador da área de abrangência da associação e apresentar um documento com foto. A eleição será coordenada pela Unamar, com apoio dos fiscais das duas chapas concorrentes.

