O VI Festival de Arte e Gastronomia de Araucária, realizado entre os dias 21 de junho a 23 de julho, foi um sucesso e contou com a participação de 13 estabelecimentos, eles criaram pratos especiais para o evento, que foram avaliados por um júri técnico e pela votação popular. Os vencedores foram conhecidos durante a festa de encerramento do festival, que aconteceu no domingo (30/07), no Porks Araucária.

O júri técnico formado pelos chefs Sandi Bart, Suzana Kaminski e Maicon Silvério, concedeu um selo de Honra ao Mérito para a Gelateria Di Piallato, pela ousadia em participar com um prato gelado e doce batizado de “A Cara da Riqueza”, sendo o primeiro com essas características em seis edições do Festival. O segundo lugar ficou com a Yes Burger Now, pelo prato “Nachocaria”.

A receita escolhida em primeiro lugar pelos jurados, com nota 9.8, também foi a escolhida pela votação popular levando o selo Jurandir Bueno Junior, com 333 votos e 97% de avaliações 5, nota máxima da enquete, o “Eisbein 3.9”, do Armazém 39.

Conheça os pratos vencedores do Festival de Arte e Gastronomia 2023 1

Edição n. 1374