Conheça os times vencedores da 4ª Copa Planalto de Futsal

Depois de mais de dois meses de jogos, a Copa Planalto de Futsal chegou ao final. Esta foi a 4ª edição do campeonato, organizada por dois ex-atletas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o Mateus (Piriquito) e o Alexandre. A SMEL foi parceira na organização e contribuiu com a cessão da infraestrutura e premiação.

Os jogos aconteceram no ginásio esportivo do Núcleo Planalto, nos sábados à noite, exceto as partidas finais, que foram realizadas no Ginásio Joval e Paula Souza. Participaram desta edição 20 equipes no masculino e 10 no feminino, totalizando mais de 200 atletas envolvidos.

VENCEDORES DO MASCULINO Campeão – Vira Copo FC Vice- campeão – Metralhas FC

Foto: Divulgação.

VENCEDORES DO FEMININO Campeão – Mallas FC Vice-campeão – Anjus FC

Edição n.º 1440.