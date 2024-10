Conheça quem são os vencedores do Prêmio Melhores do Ano 2024

O Melhores do Ano de Araucária já divulgou as empresas e profissionais que se destacaram em suas respectivas categorias no ano de 2024. Nesta 25ª edição o evento não apenas manteve, mas ampliou sua grandiosidade, homenageando 131 empresas e profissionais que se destacaram em suas respectivas categorias, enquanto que ano passado foram 80.

De acordo com a empresária e jornalista Gabi Rocha, organizadora do Prêmio, a votação foi realizada de 3 a 25 de setembro, por meio de formulário disponível na internet. O resultado foi divulgado em uma live realizada no Estúdio Take 11 na sexta-feira (11/10), às 19 horas. “Como o Melhores do Ano já se tornou tradição, a cidade inteira fica de olho na live para acompanhar o resultado. E a partir desta semana, as empresas vencedoras estão recebendo a visita da nossa equipe comercial que está entregando, sem custo, os certificados”, conta Gabi.

A grande festa de premiação do Melhores do Ano 2024 acontecerá no dia 05 de dezembro, no Elegância Eventos. A expectativa é de que cerca de 500 pessoas participem do evento, que terá como atração artística o show da dupla Jonal & Joel. A festa será por adesão, interessados em adquirir convites podem entrar em contato pelo fone (41) 99838 2198, falar com a Ruth.

Edição n.º 1437.