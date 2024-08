Connectsul proporciona aos clientes as mais avançadas tecnologias e serviços

Para quem nasceu na era da internet, onde o acesso à tecnologia começa já na infância, é difícil imaginar um cenário desconectado e longe da enxurrada de informações que recebemos diariamente na palma da mão. Nesse contexto, em 1998 nasceu a Connectsul, em São Mateus do Sul, vendo a necessidade de suprir a carência de acesso à internet. Em um ambiente onde a conectividade era um desafio, a empresa deu seus primeiros passos.

Equipado com modems discados e conexões via fax-modem, o primeiro provedor local contava com uma estrutura inicial de apenas sete linhas telefônicas e um link de 64 Kbps. O começo foi humilde, porém, foi fortalecido pela determinação e visão de futuro dos fundadores, que acreditavam na importância da inclusão digital e no potencial transformador da internet para a comunidade.

Ao longo dos anos, a Connectsul cresceu e evoluiu, sempre focada em oferecer um serviço diferenciado aos seus clientes. O atendimento presencial é um dos seus pontos fortes, proporcionando aos clientes uma experiência confortável em uma loja moderna e bem equipada.

O suporte técnico é altamente ágil e eficiente, refletindo o compromisso da empresa com a satisfação do cliente. Esta abordagem personalizada e de alta qualidade tem sido um dos fatores que destacam a Connectsul no mercado, contribuindo para seu crescimento acelerado em Araucária e região.

“Queremos nos manter consolidados como o melhor provedor de internet de Araucária e região, superando a concorrência, sempre focado no melhor atendimento e trazendo as melhores soluções de um mundo multi conectado a nossos clientes”, afirmou Emerson Silvestri

“Este objetivo será alcançado por um compromisso contínuo com o atendimento de excelência e a oferta das melhores soluções tecnológicas”, completou ele. Em um mundo cada vez mais conectado, a Connectsul está determinada a levar aos seus clientes as mais avançadas tecnologias e serviços, sempre com foco na qualidade e na satisfação do usuário.

Serviço

A Connectsul Telecomunicações trabalha com fibra ótica de ponta a ponta, Wi-fi 6 Premium e suporte exclusivo aos seus clientes. Entre em contato pelos fones (41) 3532-3956 e (41) 3607-6731 e está localizada na Av. Archelau de Almeida Torres, 2480, bairro Iguaçu.

Edição n.º 1428.