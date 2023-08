Durante a reunião mensal do mês de julho, realizada no dia 26, o Conselho Comunitário de Segurança – Conseg prestou uma homenagem a cidadãos que contribuíram com a sociedade araucariense. Receberam o Diploma de Gratidão o ex-superintendente da Delegacia de Araucária Rodolfo Castagnoli, que recentemente foi transferido para a Divisão de Polícia Metropolitana em São José dos Pinhais e o Major Durant, da Polícia Militar, que era o adjunto da coordenação estadual do Conseg e foi para a Academia da Polícia Militar do Guatupê.

Ainda durante o encontro a gestora jurídica Mari Piancor recebeu o diploma de membro efetivo do Conseg, ela ministrou palestra sobre violência doméstica e aproveitou para divulgar uma network que terá esse tema, que irá acontecer no dia 12 de agosto. “Como de costume, nossa reunião mensal contou com a presença da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, que são membros natos, cada corporação fez uma explanação sobre as ocorrências do mês e apresentou propostas de melhorias. Também decidimos entregar diplomas de gratidão às pessoas que se destacaram pelos trabalhos realizados em prol da segurança do Município”, disse o Coronel da reserva Amaury Vieira, presidente do Conseg local.

A próxima reunião do Conselho está marcada para o dia 30 de agosto, às 18h, na sede da Associação Comercial de Araucária – ACIAA. A participação é aberta a toda a comunidade.

Conseg Araucária entrega Diplomas de Gratidão a cidadãos que deram contribuições na área de segurança 1

Edição n. 1374