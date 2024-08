Conseg nos Bairros vai ouvir anseios dos moradores com relação à segurança

O Conselho Comunitário de Segurança – Conseg Araucária retomou os encontros nos bairros, com o objetivo de ouvir os anseios dos moradores a respeito da segurança pública. As reuniões contam com a presença de representantes da Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública Municipal, Corpo de Bombeiros e Delegacia local, que ouvem os relatos das comunidades e ficam disponíveis para sanar dúvidas.

Também são convidados os presidentes e diretores das associações de moradores de bairros, através da Unamar Associações, para que possam ter ciência das ações das forças de segurança na região e também apresentem suas reinvindicações.

O primeiro encontro aconteceu no dia 31 de julho, no bairro Capela Velha, que está entre os mais populosos de Araucária. “É um bairro que está em franco desenvolvimento, e possui as maiores áreas irregulares territoriais da cidade e ainda muitas necessidades com relação à segurança. Nossa proposta é percorrer todos os bairros, mas isso dependerá da receptividade dos mesmos”, comentou Marilu Piancor, presidente do Conseg Araucária.

Segundo ela, o projeto Conseg nos Bairros também tem como objetivo aproximar as forças de segurança da comunidade e desta maneira entender melhor as relações estabelecidas com estas entidades. “Deixamos claro que não se trata de um evento político, uma vez que o conselho é uma entidade apartidária e um braço da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná”, explicou Marilu.

Edição n.º 1427.