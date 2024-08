Conselho da Comunidade celebra 5 anos em evento especial na OAB Araucária

O Conselho da Comunidade de Araucária – CCA completou 5 anos durante uma celebração realizada na sexta-feira (23/08), no auditório da OAB/PR de Araucária. O evento especial aconteceu durante a Semana da Justiça Pela Paz em Casa e compartilhou com os convidados as boas práticas do Programa Atitude Grupo Reflexivo e ‘responsabilizante’ para homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Entre os presentes estavam a Dra. Marina Lorena Pasqualotto, Juíza Substituta da Vara Criminal de Araucária; Maria Helena Orreda, Presidente da FECCOMPAR; Dra. Débora Cassiano Redmond, Magistrada Titular de São José dos Pinhais; Dr. Simon Gustavo Caldas, Procurador Geral do Município; Taciane Siqueira Pastre, Facilitadora do Ministério Público /PR; e Jackson Leoni dos Santos, Facilitador Psicólogo da SMED.

Palestras

A Juíza Marina Lorena Pasqualotto palestrou sobre o tema “Relevância sobre parceria entre CCA e Judiciário”; a Magistrada Débora Cassiano Redmond ministrou palestra com o tema “Implementação dos Grupos Reflexivos em Araucária”; e o tema da palestra da Assessora do MP Taciane Pastre e do Psicólogo Jackson Leoni foi “Apresentação das Boas Práticas do Programa Atitude”.

“Agradecemos a presença de todos neste momento tão especial para o Conselho da Comunidade – CCA. Tivemos a oportunidade de apresentar nosso trabalho e ainda lançarmos o livreto educativo, que será distribuído nos grupos reflexivos aos noticiados/sentenciados encaminhados pelo Poder Judiciário inseridos no Programa Atitude. Importante dizer que o Programa Atitude é uma iniciativa do Conselho da Comunidade de Araucária e Poder Judiciário Vara Criminal, em parceria com o Ministério Público, Prefeitura Municipal e Voluntários de Araucária”, pontuou Juscelino Katuragi de Melo, Presidente do CCA.

