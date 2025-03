Consórcio Araucária vence licitação para executar obra de prolongamento da PR-423

Aberta no final de janeiro, a licitação para escolha da empreiteira que executará a obra de prolongamento da PR-423, ligando Araucária a Curitiba, passando por Fazenda Rio Grande, já tem vencedor.v

Seis empresas e consórcios empresariais apresentaram propostas dentro da licitação do Governo do Estado para a construção desse corredor metropolitano, que vem sendo chamado de novo contorno Sul. O lance considerado vencedor pelo agente de contratação da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP) foi do Consórcio Araucária, formado pela Construtora Luiz Costa Ltda. E Empreendimentos S/A. A primeira tem participação de 70% no projeto e a segunda integra o consórcio com os outros 30%.

O preço máximo estipulado para essa obra pelo Governo do Estado era de R$ 355.504.517,73, sendo que o Consórcio Araucária ofereceu desconto de 5,40%, o que corresponde a R$ 19.161.693,50, fazendo com que o lance final fosse de R$ 336.307.273,77. A licitação aguarda agora o envio de documentação complementar por parte da empresa vencedora e eventuais recursos das demais interessadas na execução da obra. Vencida essa etapa, a tendência é a de que a homologação da vencedora e a efetiva contratação ocorram ao longo das próximas semanas.

Em entrevista recente à Agência Estadual de Notícias (AEN), o presidente da Amep, Gilson Santos, explicou que após a assinatura do contrato com o Governo do Estado, a empresa selecionada terá o prazo de um ano para obtenção das licenças ambientais para dar início efetivo à construção da nova rodovia. “Todo o processo para emissão das licenças e conclusão das obras está previsto em 36 meses, mas dependendo da capacidade da empresa, estimamos que esse período total possa ser reduzido”, afirmou.

Estudos feitos pela Amep estimam que a obra reduzirá em cerca de 30% o fluxo de veículos que atualmente transitam entre a região Sul e o Interior por meio do Contorno Sul de Curitiba, que também receberá uma série de melhorias por estar incluído no Lote 1 do novo pacote de concessões rodoviárias do Estado, entre elas duas pistas novas em cada sentido, deixando-o com oito pistas no total.

O novo corredor rodoviário terá 9,37 quilômetros de extensão, ligando um trecho da BR-116, na região Sul de Curitiba, próxima à Fazenda Rio Grande, com a BR-476, em Araucária, que também dá acesso ao Interior do Estado por meio da BR-277.

As pistas serão duplicadas em ambos os sentidos e a pavimentação será feita em concreto utilizando a técnica whitetopping. O modelo já é usado em outras rodovias estaduais, como a PRC-280 e a Rodovia dos Minérios, e oferece mais durabilidade, resistência a cargas pesadas e custos reduzidos de manutenção.

A rodovia também contará com ciclovia ao longo de toda a sua extensão e sete obras complementares. No trecho araucariense, o prolongamento da PR-423 irá margear a área de propriedade da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar). Estão previstos a construção de acessos na região próxima a UEGA, no conjunto Gralha Azul; próximo ao Auditório Zilda Arns e um viaduto no cruzamento com a Rua Lídia Camargo Zampieri, na região do conjunto São Sebastião. Após, ela finalmente chega ao seu ponto final, que é a conexão com o ponto que já existe da PR-423, bem ao lado da CSN. “Esta é uma ligação rodoviária muito importante para os municípios da Região Metropolitana de Curitiba, mas funcionará como uma nova opção de tráfego de longa distância entre as regiões Norte e Sul do Estado”, complementou Santos.

O projeto executivo do novo eixo metropolitano foi concluído em agosto de 2024 por uma empresa especializada contratada pela Amep ao custo de cerca de R$ 1,3 milhão. Ele já prevê todos os detalhes técnicos necessários para a execução da obra, que será a maior intervenção viária das últimas três décadas na região, visando garantir a sua eficiência e qualidade.

INTERLIGAÇÃO

A ligação alternativa entre Curitiba, Fazenda Rio Grande e Araucária com o Interior do Estado é a primeira etapa de um projeto maior que deverá ser ampliado nos próximos anos. O planejamento da Amep, que ainda carece de estudos mais aprofundados, prevê que o trecho que conectará esse corredor com a BR-116 seja estendido a partir de uma nova ligação rodoviária até a BR-376, principal conexão entre o Paraná e Santa Catarina.

Edição n.º 1455.