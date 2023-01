Construção do novo CMEI Vila Angélica deverá começar em breve

O Diário Oficial informando a empresa vencedora do processo de licitação foi publicada nesta segunda-feira (30), e a construção do novo CMEI Vila Angélica deverá começar nos próximos dias. O CMEI funciona atualmente em um espaço alugado, que atende cerca de 40 crianças, e com o novo prédio que ficará na Rua Francisco Knopik, a estimativa é que mais de 240 crianças sejam atendidas.

Conforme o projeto elaborado pela equipe da Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL), a construção terá 1.825 m² e dois pavimentos, será um prédio amplo, com valorização da iluminação natural e ventilação. O novo prédio terá 10 salas de aula para as crianças e sala multiúso, e os espaços administrativos e de serviços, incluindo a cozinha, também foram devidamente planejados.

O CMEI contará com remansos na calçada em frente ao empreendimento para embarque e desembarque das crianças, assim como área de embarque e desembarque no terreno, além de área de estacionamento para professores e funcionários. O pátio coberto deve ser um dos espaços que mais surpreenderá os frequentadores do local, ele chama a atenção por ser amplo e pela altura (com pé direito duplo). A unidade também contará com um espaço de horta, pensado para a permanência das crianças, e um acesso à área do bosque que fica nos fundos do terreno.