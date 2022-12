Construção dos novos banheiros e praça no Parque Cachoeira está em andamento

A Prefeitura de Araucária já iniciou a construção de novos banheiros e também de uma praça dentro do Parque Cachoeira. A nova praça terá área total de 920m², em um terreno entre a UBS Santa Mônica e o estacionamento/Espaço PET, e os banheiros são parte da estrutura prevista para ela. De acordo com a Secretaria de Obras (SMOP), responsável por acompanhar a execução, os trabalhos começaram pela estrutura dos banheiros, que já contam com fundação, pilares e o início da concretagem de uma das lajes. A execução da praça será em um momento posterior.

Conforme o projeto realizado pela equipe da Secretaria de Planejamento (SMPL), os banheiros terão uma área total de 50m². Os destinados ao público masculino terão três cabines e três mictórios. Os destinados ao público feminino terão quatro cabines. Nos dois casos, haverá fraldário à disposição. A estrutura contará ainda com um banheiro específico para pessoas com deficiência (PCD), além bebedouro e área de serviço (para material de limpeza).

Dentro da preocupação com a sustentabilidade, o teto dos banheiros será de argila expandida para melhorar o resfriamento da cobertura. Um sistema de captação de água da chuva permitirá o armazenamento para a utilização da água na limpeza. Na nova praça haverá ainda parquinho infantil, pintura no chão para brincadeiras, bancos de concreto, academia do idoso e detalhes de paisagismo.