Consulta Pública para direção e direção auxiliar nas escolas, CMEIS e CMAEES do Município de Araucária é amanhã (25/11)

Amanhã, dia 25 de novembro, a maioria das Unidades Educacionais públicas municipais estarão passando pelo processo de Consulta Pública para Diretor(a) e Diretor(a) auxiliar. Esse é um momento muito importante, pois é o auge da gestão democrática na educação.

Os mandatos de Diretor e Diretor Auxiliar terão duração de três anos. Assim, vale destacar que existem outros momentos democráticos nas unidades, como, por exemplo, a constituição de mais de uma chapa para a consulta, a alternância na gestão, a participação dos pais, as decisões do conselho escolar e APPF. E a participação de toda a comunidade escolar neste momento do voto é imprescindível!

Dada a importância da gestão participativa é que se justifica que todo o processo de consulta pública seja organizado pelo Conselho Escolar.

O Conselho Escolar é composto por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar de forma paritária e a escolha dos membros se dá por meio de processo eleitoral com votação direta e secreta feita pela comunidade escolar. As ações e decisões do Conselho Escolar devem ser discutidas em assembleia, reuniões e posteriormente abertas a todos os segmentos, para que possam debater, ouvir e dar opiniões.

Por isso destacamos aqui o papel dos voluntários no Conselho Escolar e nas mesas receptoras que receberão os votos neste dia 25. A dedicação, a formação e o trabalho árduo é que farão a consulta pública acontecer de forma tranquila e transparente nas escolas, Cmeis e Cmaees.

A votação ocorrerá das 7h até as 18h em todas as Unidades Públicas Municipais de Ensino (que tem candidato(a). Segundo a Lei Municipal nº 3.508/2019, que regulamenta o processo de votação, poderão votar os alunos com 12 anos completos ou mais, os integrantes do Quadro Próprio do Magistério, do Quadro Próprio dos Servidores, funcionários terceirizados em efetivo exercício que atuem por mais de quatro meses consecutivos na Unidade Educacional e os pais/mães ou responsáveis legais pelas crianças/estudantes matriculados na Unidade.

É importante lembrar que, na hora do voto, os participantes deverão portar um documento com foto.

Senhores pais, mães e responsável legal, sua participação é fundamental para que a democracia seja soberana!