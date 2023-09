Consulta Pública sobre a Lei Paulo Gustavo será realizada nesta sexta (22) no Anfiteatro do Paço Municipal

Nesta sexta-feira (22/09), às 19h, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), realizará no Anfiteatro do Paço Municipal, a Consulta Pública para debate dos editais da Lei Paulo Gustavo. Sendo esta, a segunda oitiva pública que discutirá esse tema.

Ao todo, Araucária recebeu mais de 1 milhão e 300 mil reais exclusivamente para os editais de Lei Paulo Gustavo. E no evento, algumas propostas serão apresentadas, como, por exemplo, como será distribuído os valores, colocando assim, os cidadãos no centro da discussão sobre a melhor forma dos recursos chegarem ao máximo de agentes culturais do município.

É de extrema importância a colaboração de todos os agentes culturais que tiverem interesse em participar dos editais para apresentar suas propostas. No evento serão consideradas todas as sugestões e opiniões que podem determinar a elaboração dos editais, assim fazendo a diferença no projeto.

O Anfiteatro do Paço Municipal está localizado na Rua Pedro Druszcz, n° 111, Centro. Para mais informações, entrar em contato com o número 41 3614 – 7630.

Lei Paulo Gustavo

A Lei Paulo Gustavo é uma lei emergencial, que foi criada visando amenizar as consequências da pandemia da COVID-19 no setor cultural. Os recursos vieram do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual, onde o Ministério da Cultura distribuiu para os estados e municípios realizarem seus editais de fomento cultural. Importante esclarecer que 70% dos recursos serão destinados obrigatoria e especificamente para o setor do audiovisual, os 30% que sobraram, serão distribuídos entre as outras linguagens culturais.