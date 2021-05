Consumidores relatam gosto ruim na água da Sanepar

Foto: Marco Charneski

Moradores dos bairros Vila Nova e Boqueirão e funcionários da Prefeitura Municipal, no Centro, relataram ter percebido, nos últimos dias, um gosto ruim na água fornecida pela Sanepar. Segundo eles, o gosto se assemelha a barro, e a água parece salobra. “Faz dias que está assim, tem vezes que parece um gosto de ferro, é até difícil definir. A gente fica apreensiva, porque não sabe o que realmente está ingerindo”, comentou uma moradora do Vila Nova. Funcionária de Prefeitura, ela relata que no serviço também tem percebido, assim como seus colegas, um gosto estranho na água.

Em contato com a Sanepar, esta questionou se estes moradores registraram reclamação no serviço de atendimento ao cliente (0800-200-01125), porque somente assim a companhia poderia verificar o problema. A empresa não chegou a explicar o que poderia estar causando o gosto ruim na água.

A moradora do bairro Vila Nova disse que tentou ligar no 0800 por diversas vezes, mas a mensagem se repetia e não direcionava para o menu de opções. Sendo assim, decidiu entrar no site da Sanepar e registrar reclamação na Ouvidoria. Até o momento, ela não recebeu nenhuma resposta.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1261 – 13/05/2021