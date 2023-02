Convites para a 9 ª Caminhada e Almoço do Companheirismo do Rotary já estão à venda

O Rotary Club de Araucária está convidando toda a população para participar da 9ª Caminhada e Almoço do Companheirismo que acontecerá no dia 2 de abril. A concentração e início da caminhada será às 9h30, em frente ao Complexo Municipal Moinho Aleixo Panek, localizado na Av. Romualdo Sobocinski, no início da estrada do Campo Redondo. O trajeto a ser percorrido será de 9 Km, até a chácara de eventos Panek, na localidade de Capinzal.

Para participar da caminhada será cobrada uma taxa de adesão de R$10 e o almoço opcional custará R$40. Os convites estão disponíveis com os rotarianos e nos seguintes comércios da cidade: Boa Vista Modas, Raksa Materiais de Construção, Matergi Materiais de Construção, Panificadora Sonho Real, Panificadora El Grano, Walentine Pizza Bar, Chef Bilinski, Naturágua, ADB Turismo, Botek do Tico, Bella Pizza, Cartório de Registro de Imóveis (Zeco), Armazém da Gilka, Polaco Carnes, Supermercado Vicari, Dona Deja Massas.