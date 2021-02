Cooperativa de Caminhoneiros elegerá sua primeira diretoria no dia 27

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

No próximo dia 27 de fevereiro, o Programa Roda Bem Caminhoneiro Cooperativista fará uma assembleia para constituição da Cooperativa de Segundo Grau – C2G LOG em Araucária e eleição da sua primeira diretoria. O encontro será nos formatos presencial e online, conforme optarem as cooperativas convocadas. O Roda Bem Caminhoneiro é um projeto do Ministério da Cidadania, apoiado pelo Ministério da Infraestrutura, que visa incentivar o cooperativismo entre os caminhoneiros autônomos e melhorar a renda e a qualidade de vida da categoria. A iniciativa prevê ações para fornecer infraestrutura, capacitação à distância e assessoramento técnico às cooperativas. A previsão é agregar 100 cooperativas entre novas e existentes, o que pode atingir cerca de 100 mil caminhoneiros.

Entre os assuntos que serão discutidos na assembleia estão a apreciação e aprovação do Estatuto Social; eleição dos membros para composição dos órgãos sociais; posse dos membros dos órgãos sociais eleitos; fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos órgãos sociais; apreciação e aprovação do Regimento Interno; apresentação e análise do Plano Estratégico Organizacional e de Viabilidade da Cooperativa de Segundo Grau; apresentação e análise do escopo do Regimento Interno; entre outros assuntos de interesse da sociedade.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1250 – 25/02/2021