Cooperativa de Caminhoneiros elegeu sua primeira diretoria

Compartilhe esta notícia:

Assembleia de instituição da cooperativa e eleição da primeira diretoria. Foto: divulgação

A Cooperativa de Segundo Grau – C2G LOG de Araucária, que nasceu a partir do Programa Roda Bem Caminhoneiro Cooperativista, elegeu sua primeira diretoria no final de fevereiro. O primeiro presidente eleito para comandar a nova entidade é Irinaldo Barreto, tendo como vice Venino Almeida Filho, 1º secretário Adriano Piacentini, 2] secretário Rodney de Melo Larocca e conselheiros Ismael Rodrigues, Hermes Severino de Paula, Adenilso José de Biasi, Tiago Biacchi Adames e Alvaro Augusto Goes. Para o Conselho Fiscal foram eleitos como membros efetivos Moacir Marcos Tuleski Pereira, Wagner Jones de Almeida e Edio Antonio Vivan, e como suplentes Gilmar Oliveira da Silveira, Esmeraldo Alves Barbosa e Sandro da Silva Delfine. Além de eleger sua primeira diretoria, a cooperativa aprovou seu Estatuto.

O Roda Bem Caminhoneiro é um projeto do Ministério da Cidadania, apoiado pelo Ministério da Infraestrutura, que visa incentivar o cooperativismo entre os caminhoneiros autônomos e melhorar a renda e à qualidade de vida da categoria. A iniciativa prevê ações para fornecer infraestrutura, capacitação a distância e assessoramento técnico às cooperativas. A previsão é agregar 100 cooperativas entre novas e existentes, o que pode atingir cerca de 100 mil caminhoneiros.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1252 – 11/03/2021