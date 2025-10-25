Começou no domingo (19/10), a Copa Araucária de Futebol 7, evento promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a União das Associações de Moradores de Araucária (Unamar).


A competição que está movimentando as comunidades conta com aproximadamente 150 atletas inscritos, divididos em oito equipes, sendo seis masculinas e duas femininas. Os jogos acontecem aos domingos de manhã, na Sede Esportiva Mineiro Bate Bola, que fica Rua Pedro Nolasco Pizzato, 212, bairro Estação.


Na primeira rodada os confrontos foram os seguintes: Vale dos Pinheiros 4X2 Santa Cruz (Masculino A), Favorita 8X1 Arvoredo II (Masc. B), e Vale dos Pinheiros 11X2 Iguatemi (Masc. A).  Pelo feminino os dois times estreiam no domingo (09/11). Acompanhe os jogos da próxima rodada

DOMINGO (26)

08h30 – Jd. Solimões X Arvoredo II

09h30 – Iguatemi X Santa Cruz

10h30 – Jd. Solimões X Favorita.

