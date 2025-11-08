A terceira rodada da Copa Araucária de Futebol 7 será no próximo domingo (09/11), na quadra da Sede Esportiva Mineiro Bate Bola, que fica Rua Pedro Nolasco Pizzato, 212, bairro Estação.

O campeonato vem apresentando ótimos jogos, com muitas goleadas, para alegria dos torcedores. Na próxima rodada acontece a semifinal do masculino e a estreia das equipes femininas.  

A competição é promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a União das Associações de Moradores de Araucária (Unamar). Confira a próxima rodada.


DOMINGO – 09 DE NOVEMBRO

08h30 – Favorita X Campina da Barra (feminino)

09h30 – Vale dos Pinheiros X Jardim Solimões (semifinal masculino) 10h30 – Favorita X Santa Cruz (semifinal masculino)