Copa da Amizade: Costeira aguarda definição de quem será seu adversário na semifinal

Pela 5ª rodada do grupo 1 do quadrangular da Copa da Amizade, realizada no sábado (21/09), o Costeira FC foi até Campo Largo enfrentar a equipe do Fanático FC e perdeu por 2X1. O time araucariense, já classificado para a semifinal, entrou em campo com uma equipe mista, sem alguns dos seus principais jogadores. Já a equipe do Fanático, que precisava ganhar para ter esperança de classificação, entrou com seu time principal e acabou vencendo o jogo. Com este resultado o Fanático vai para a última rodada jogando contra o Piraquara pelo empate, para chegar à semifinal.

No próximo sábado (29), pela última rodada do quadrangular, o Costeira jogaria com o Grêmio, que desistiu da competição, e tem garantido 3 pontos por W X 0, conforme definido pela comissão organizadora.

O Costeira aguarda pela definição do grupo 2 para saber quem será seu adversário na semifinal. A briga está entre a equipe de Roça Grande de Colombo e o time do Mocidades de Pinhais.

Edição n.º 1434.